中國推新疆歌舞片 官媒稱靈感來自La La Land

中國官方近日推出一部以新疆為背景的歌舞電影，官媒稱是啟發自好萊塢電影「樂來越愛你」（La La Land）等作品；展現「各族人民幸福美好的生活」。(取自搜狐)

就在國際社會關注新疆 人權問題之際，中國官方近日推出一部以新疆為背景的歌舞電影 ，官媒稱是啟發自好萊塢電影「樂來越愛你」（La La Land）等作品；展現「各族人民幸福美好的生活」。

據官媒央視，這部名為「歌聲的翅膀」已在上月28日上映，是由新疆維吾爾 自治區黨委宣傳部組織策畫、新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳支持，天山電影製片廠創作拍攝。

外圍官媒環球時報英文版Global Times則宣稱，La La Land及印度電影「帝國戰神：巴霍巴利王」（Baahubali: The Beginnin）等歌舞片，啟發了天山電影製片廠等電影製片廠。

央視還稱，這部電影，「展現了新疆各民族燦爛的文化傳統以及各族人民幸福美好的生活。」

英國「衛報」則指出，儘管新疆有近一半人口是伊斯蘭教徒，但電影中卻沒有清真寺，也不見穿戴頭紗或面罩的穆斯林婦女。

衛報進一步分析，中國正在精心策劃公關攻勢，反擊美國和西方就中共在新疆對維吾爾族和其他穆斯林少數民族犯下種族滅絕的指控。

衛報指出，北京當局否認所有關於虐待維吾爾族穆斯林的指控，並將新疆重塑為社會凝聚力和經濟發展的避風港，並稱由於國家的善意干預，新疆已擺脫了多年的暴力極端主義。

「歌聲的翅膀」總導演是高黃剛，導演為阿不力孜，主角由漢族演員及少數民族演員組成。高黃剛稱，這部電影是天山電影製片廠近年來最大規模的投資，同時也擁有最多的人力資源。

據預告片顯示，「歌聲的翅膀」的角色主要以漢語溝通。