我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看 身邊有另一人

中韓外長會談 韓方支持中方舉辦北京冬奧

中國推新疆歌舞片 官媒稱靈感來自La La Land

中央社台北4日電
中國官方近日推出一部以新疆為背景的歌舞電影，官媒稱是啟發自好萊塢電影「樂來越愛你」（La La Land）等作品；展現「各族人民幸福美好的生活」。(取自搜狐)
中國官方近日推出一部以新疆為背景的歌舞電影，官媒稱是啟發自好萊塢電影「樂來越愛你」（La La Land）等作品；展現「各族人民幸福美好的生活」。(取自搜狐)

就在國際社會關注新疆人權問題之際，中國官方近日推出一部以新疆為背景的歌舞電影，官媒稱是啟發自好萊塢電影「樂來越愛你」（La La Land）等作品；展現「各族人民幸福美好的生活」。

據官媒央視，這部名為「歌聲的翅膀」已在上月28日上映，是由新疆維吾爾自治區黨委宣傳部組織策畫、新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳支持，天山電影製片廠創作拍攝。

外圍官媒環球時報英文版Global Times則宣稱，La La Land及印度電影「帝國戰神：巴霍巴利王」（Baahubali: The Beginnin）等歌舞片，啟發了天山電影製片廠等電影製片廠。

央視還稱，這部電影，「展現了新疆各民族燦爛的文化傳統以及各族人民幸福美好的生活。」

英國「衛報」則指出，儘管新疆有近一半人口是伊斯蘭教徒，但電影中卻沒有清真寺，也不見穿戴頭紗或面罩的穆斯林婦女。

衛報進一步分析，中國正在精心策劃公關攻勢，反擊美國和西方就中共在新疆對維吾爾族和其他穆斯林少數民族犯下種族滅絕的指控。

衛報指出，北京當局否認所有關於虐待維吾爾族穆斯林的指控，並將新疆重塑為社會凝聚力和經濟發展的避風港，並稱由於國家的善意干預，新疆已擺脫了多年的暴力極端主義。

「歌聲的翅膀」總導演是高黃剛，導演為阿不力孜，主角由漢族演員及少數民族演員組成。高黃剛稱，這部電影是天山電影製片廠近年來最大規模的投資，同時也擁有最多的人力資源。

據預告片顯示，「歌聲的翅膀」的角色主要以漢語溝通。

電影 新疆 維吾爾

上一則

四川眉山一家14代 為宋丞相守墓800多年

下一則

河南27歲小伙討債 遭大媽摟抱撕扯喊強姦

延伸閱讀

挺新疆「法記者」找到了？曾為央視主播

挺新疆「法記者」找到了？曾為央視主播
迪士尼電影 又延期了

迪士尼電影 又延期了
挺新疆「虛構」記者找到了 為央視法語台前主播

挺新疆「虛構」記者找到了 為央視法語台前主播
「法國獨立記者」為中喉舌挺新疆 法媒踢爆：查無此人

「法國獨立記者」為中喉舌挺新疆 法媒踢爆：查無此人

熱門新聞

玩「換妻」被判聚眾淫亂 6人不服：我們又沒危害社會

2021-03-28 10:00
上海成人用品展一名業者展示商品。路透資料照片

官方一聲令下 中國充氣娃娃產業關門大吉

2021-04-03 10:36
劉長江是一名網紅，放棄高薪從軍獲得不少網友關注。（取材自微博）

湖北00後小鮮肉棄60萬薪參軍 讚聲響起、他被起底慘了

2021-04-02 10:00
劉先生來美打工當廚師，因沒有綠卡，只能將自己的薪水一次次託人帶回中國，交給國內的姊姊保管。圖為紐約一家燒臘店，示意圖。(路透資料照片)

「是我賺的」 姊遺產被「接收」 弟在美跨海「討錢」…贏了

2021-03-30 10:00
世衛組織探究新冠病毒起源的專家團，1月31日在武漢華南海鮮市場外聽取簡報。美聯社

美聯社：WHO報告指實驗室外洩病毒「極不可能」

2021-03-29 09:03
目前上海部分超商貨架上仍可看到來自澳洲的葡萄酒。記者林則宏／攝影

高關稅仍無法禁絕澳洲葡萄酒 中國改用這招

2021-04-01 13:48

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數下修為48人
韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書

韓裔參選人說「中國人別來美」金映玉朴銀珠撤回背書
雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊

雷軍投資的奶茶 1杯炒到500元 吸6萬人排隊
這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀

這麼神奇？南韓研究：泡菜可能有助減緩新冠症狀