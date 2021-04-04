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牛軛礁外中國船不撤 菲控北京欲占南海更多據點

中央社 / 馬尼拉4日綜合外電報導
菲律賓國防部長羅倫沙納今天指控中國打算在南海占領更多「重要據點」，兩國因大量中國船隻集結南海牛軛礁（Whitsun Reef）附近而掀起的唇槍舌戰進一步升溫。圖╱GettyImages
菲律賓國防部長羅倫沙納今天指控中國打算在南海占領更多「重要據點」，兩國因大量中國船隻集結南海牛軛礁（Whitsun Reef）附近而掀起的唇槍舌戰進一步升溫。圖╱GettyImages

菲律賓國防部長羅倫沙納今天指控中國打算在南海占領更多「重要據點」，兩國因大量中國船隻集結南海牛軛礁（Whitsun Reef）附近而掀起的唇槍舌戰進一步升溫。

法新社報導，中國宣稱擁有幾乎整片南海的主權，並藉由在當地小型淺灘和島礁上蓋飛機跑道和港口設施、將這些據點化作軍事基地來聲索主權。但台灣、越南、菲律賓、馬來西亞和汶萊也全都聲稱擁有南海部分主權。

200多艘中國船隻3月在菲律賓外海的牛軛礁附近停泊，引發馬尼拉和北京之間外交口水戰。這些船隻如今四散在有主權爭議的南沙群島（Spratly islands）海域。

菲律賓已要求中國撤出這些非法入侵的「海上民兵」船隻，但遭到中國拒絕。北京堅稱這些是船是依法可在當地作業的漁船。

羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今天表示，這些中國船隻集結是為了其他目的。他說：「中國海上民兵持續出現在這個海域，顯示他們有意在西菲律賓海（WestPhilippine Sea）擴大占領重要據點。」

羅倫沙納還援引中國先前強占菲律賓聲稱擁有主權的黃岩島（Scarborough Shoal）和美濟礁（MischiefReef）為例，證明北京曾「明目張膽侵犯」菲國主權。

中國駐菲律賓大使館3月22日聲稱，中國船隻停泊在牛軛礁附近是為了避風；但截至上週這片海域仍有數十艘船聚集。

說話直接的羅倫沙納昨天反駁北京說法，表示：「我不是傻瓜。天氣到現在都很好，所以他們沒有其他理由待在那裡。給我離開。」

中國駐菲大使館則稱羅倫沙納的說法「令人費解」，並要求菲律賓當局避免發表「不專業言論，以免進一步激起不理性情緒」。

中國 北京 大使館

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