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美艦現身長江口海域 北京智庫：針對性明顯

中國新聞組／北京4日電
「馬斯廷」號驅逐艦。（取自美軍）
「馬斯廷」號驅逐艦。（取自美軍）

北京智庫「南海戰略態勢感知」平台昨日在微博發文稱，根據船舶自動識別系統（AIS）信號，3日零時左右，美海軍「馬斯廷」號驅逐艦出現在了東海長江口附近海域，並一路向南。文章指，該艦3月27日從日本港口橫須賀出發，徑直前往東海，針對性明顯。

綜合媒體報導，馬斯廷號去年8月曾穿越台灣海峽，且一度進入南海西沙領海。環球時報報導指出美軍動向，並稱美軍近期在東海「動作頻頻」，太平洋艦隊3月30日與日本神盾級驅逐艦「金剛」號在東海海域展開聯合演習；美國海軍驅逐艦「柯蒂斯威爾伯」號上月27日也在東海訓練。

報導稱，對於美軍近期在中國周邊活動頻繁等情況，中國國防部新聞發言人吳謙表示，美方一些政客在大選前為一己私利，極力破壞中美兩國兩軍關係，妄圖製造意外事件和軍事衝突，置兩國及全世界人民的根本利益於不顧。

此時，加拿大海軍「卡爾加里」號護衛艦在從汶萊前往越南時航經南海。CBC稱，「卡爾加里」號的行動可能加劇加拿大與中國的緊張關係。不過環球時報指，「卡爾加里」號護衛艦是一艘在1995年服役的老船，基本技術水平停留在上世紀80年代。

儘管外有美加艦隊威脅，中國海軍首款艦載機殲-15進行「大象漫步」的編隊作戰訓練。中國海軍網報導，殲-15戰機具有全海域、全空域打擊能力，是航母編隊作戰體系的核心力量，被譽為強悍的「空中飛鯊」。

報導公開殲-15進行「大象漫步」的編隊作戰訓練，所謂「大象漫步」是指多架軍機起飛前，以最小的間距，首尾相連滑行，以便最短時間起飛，具有極強的實戰意義和戰略威懾力。

中共海軍殲15艦載機目前已加入遼寧號、山東號等航母編隊。

美軍艦AIS航跡圖。（取自@南海戰略態勢感知）
美軍艦AIS航跡圖。（取自@南海戰略態勢感知）

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