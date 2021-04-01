中美南海撞機20周年/ 中高調紀念殉職飛官 宣示捍主權

解放軍海軍航空兵王偉2001年4月1日在中美撞機事件中殉職。圖為王偉在殉職前一天飛行訓練時拍的照片。（新華社）

今年4月1日是中美海南撞機事件20周年，中國 昨天高調紀念在撞機事件中去世的飛行員王偉，多家官媒除發文悼念王偉，並稱「20年過去，中國已強大」。由於這一撞機事件一直被中國視為恥辱，如今又值中美對抗，中國此舉被視為在加強愛國主義，並藉此對美國 及其他國家宣誓捍衛領土主權完整的決心。

央視、環球網、新華網、人民日報等官媒昨天報導，2001年4月1日，美國一架EP-3偵察機偵察機侵犯中國南海領空，中國海軍航空兵飛行員王偉駕駛81192號戰機攔截時兩機相撞，王偉跳傘墜海後失蹤，中國派出10萬兵力搜尋但一無所獲，王偉後來被認定是殉職。但撞毀王偉飛機的飛行員，回美國後卻受到嘉獎還稱無需向中國道歉。

報導說，「81192」這個號碼不僅是一名33歲年輕軍官的殉職，更代表那個艱難的年代，以及這起撞機事件為中國留下的恥辱。如今，「中國不是20年前的中國，更不是100年前的中國」，中國已臥薪嘗膽、發憤圖強，「我們從一次次血的教訓中明白了：弱者常戚戚，強者當砥礪！」，發展國防是為了歷史不再重演。

官媒並發文悼念王偉稱，「英雄從未遠去，我們不曾忘記」；報導並播放王偉在失聯前的最後一段對話。當時塔台呼叫81192返航，王偉犧牲前說的最後一句話是「81192收到，我已無法返航，你們繼續前進—— 」。這段對話讓不少中國網民留言稱自己聽完後淚崩，與王偉相關的話題也登上微博與百度 熱搜。

報導並稱，81192已不僅是編號，也不只是一架無法返航的飛機，它是永遠在南海閃耀的精神豐碑。 今天的中國海軍會永遠銘記歷史，堅決維護國家主權、安全、發展利益。相關新聞並採訪了王偉的家人，首度公開了王偉寫給妻子的家書以及在軍中服役時的照片等。

解放軍東部戰區也罕見發聲指出，重提這起撞機事件是因為世界不太平、霸權主義還在橫行，「中國軍人將如同犧牲的飛行員王偉一般，誓死捍衛領土主權完整」。南海艦隊也發文指，今天世界不是誰的拳頭大說了算，中國海軍絕不會讓歷史重演，只待一聲令下。

除中國官方高調紀念外，不少中國民眾前往王偉墓前送上鮮花，以示紀念。王偉的墓前還出現有民眾送來的殲-20隱身戰機模型、殲-15艦載機模型和航空母艦模型，「告慰王偉中國軍力已經強大」。