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NASA官網稱台灣是國家 國台辦批「傷害中國人感情」

記者胡玉立／綜合報導
NASA日前發起「送你的名字上火星」活動，開放網友登記的活動網頁，有個欄位須註記國籍，下拉選項後發現台灣也在其中。（取材自NASA火星計畫網頁mars.nasa.gov）
NASA日前發起「送你的名字上火星」活動，開放網友登記的活動網頁，有個欄位須註記國籍，下拉選項後發現台灣也在其中。（取材自NASA火星計畫網頁mars.nasa.gov）

中國政府官員3月31日表示，美國太空總署（NASA）官方網站將台灣列入國家名單，傷害了中國人民的感情，要求NASA「儘快糾正錯誤」；中國官方媒體則稱NASA此舉「不可原諒」。

NASA官網目前正在推動「把你的名字送上火星」計劃，讓參加此活動的人有機會將自己的名字刻在晶片上，在下一次2026年火星任務時送到火星去。登記參加這項計劃的人士會看到，「台灣」被列入登記者的「國家」選項中。

據NASA官網資訊，登記參加此計劃人數已逾1800萬人，其中美國260萬人，中國400萬人；香港和澳門這兩個中國特別行政區登記人數逾7萬人；至於台灣登記人數逾7萬3000人。

中國國台辦發言人朱鳯蓮31日對此表示，NASA的決定「違反其『一個中國』原則」，此原則聲稱台灣是中國領土的一部分。朱鳯蓮表示，NASA傷害了中國人民的感情，要求NASA「尊重中國主權和領土完整」，「儘快糾正錯誤」。

朱鳯蓮的說法很快成為中國社群媒體熱門話題，部分網友表示，他們打算為此退出「送名字上火星」活動。

中國國有媒體也紛紛表態。黨報「中國日報」稱NASA將台灣列入國家選項的決定「嚴重錯誤」，是「不可原諒的行為」，NASA「違反國際規則，傷害中國人民感情」。「人民日報」稱，拜登政府幾週前才肯定美國的「一個中國政策」，NASA的決定「打了美國政府一耳光」。

人民日報指出，NASA「有義務尊重其政府用語，更了解台灣和西藏問題的敏感性」，該報並質疑NASA地圖裡中國領土範圍明顯遺漏西藏。

中國政府不斷以「一中政策」向政府和企業施壓，要求將台灣列為中國的一省。目前尚不清楚NASA是否刻意將台灣列為國家。

中國 NASA 台灣

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