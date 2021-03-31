H&M稱致力於重獲中國消費者信任 網友轟「滾」

H&M、Adidas、Nike等公司，近來都因新疆棉花議題而遭中國大陸抵制。路透

H&M 31日聲明指出，致力於重獲中國 消費者的信任，先前該公司因新疆 棉花議題而遭中國抵制。而H&M同日公布的上季財報出現虧損。

H&M表示，該公司對中國的承諾依然堅定，且致力於重獲當地消費者、同事和生意夥伴的信任與信心，「藉由攜手利害關係人與合作夥伴，我們相信能共同邁進，以促進時尚產業、服務我們的客戶，並表現出尊重他人的態度」。

H&M曾在去年發布對新疆少數民族被迫勞動表達關切的聲明，而這份聲明卻在近來重新出現在社群媒體上，導致這家全球第二大服飾零售商成為中國消費者和官員的眾矢之的。

H&M今日發布的聲明，卻沒有特別提及「新疆」。

H&M同日也公布，今年度第1季（去年12月至今年2月）稅前虧損13.9億瑞典克朗（1.59億美元）；相形下，去年同期稅前獲利達25億瑞典克朗。

中國網友則在微博回應：「滾！」、「我們還想繼續在中國賺錢，但是我們不認錯不道歉！」、「中國對你們來說仍是重要的市場，但是你們對中國來說是多餘的品牌」、「這聲明不代表任何政治立場？你當我們中國人那麼好糊弄了？」