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臉書諷新疆棉遭出征 台幹被中國公司「秒開除」

記者羅印冲／綜合報導
華安基金台籍首席培訓師張惟晴在FB貼文，中網民認為對「新疆棉」事件冷嘲熱諷。（臉書截圖）
華安基金台籍首席培訓師張惟晴在FB貼文，中網民認為對「新疆棉」事件冷嘲熱諷。（臉書截圖）

中國國資背景的公募基金「華安基金」聘用台籍首席培訓師張惟晴，被中國網民「翻牆」起底稱，張在臉書貼文嘲諷新疆棉花事件，截圖顯示張的發文說：「除了中國H&M有沒有大降價？NIKE有崩盤嗎？我三個兒子的衣服鞋子預算就等這波了！」，認為張對「新疆棉」事件冷嘲熱諷。此事引發中國方面關切，據華安基金管理公司30日發布聲明，稱該公司已於30日通知員工「張某某」，與其「終止勞動關係。」

據澎湃新聞報導，稍早前，華安基金曾發布嚴正聲明稱，針對員工「張某某」在境外社交平台發布不當言論引發網路關注一事，公司嚴格遵守中國法律法規，對任何有損中國國家利益和民族感情的行為和言論零容忍，對相關言論表示極度震驚和憤慨，「我司對此高度重視，正式認真調查，一旦核實將立即嚴肅處理，絕不姑息」。

從華安基金昨晚發布的聲明，張惟晴已遭到「秒開除」。

除了新疆棉花事件，中國網民此前還「翻舊帳」，找出張3月12日身在台灣休假貼文說疫情防禦台灣做的比中國好，並表示「在淪陷區的話，就完蛋了。」中國網友認為她攻擊中國，撻伐她是「台獨」。

中國 新疆 台灣

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