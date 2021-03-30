世衛在中國溯源報告出爐 北京表示讚賞

中國外交部發言人華春瑩。（中國外交部官網）

世界衛生組織發布中國 -世衛 組織溯源報告，報告指出新冠肺炎 極不可能通過實驗室傳人，華南海鮮市場不是新冠肺炎疫情的最初來源。中國外交部今日對表示，中方對參與此次溯源合作的中外專家展現出的「科學」、「勤勉」、「專業」精神表示讚賞。

據中國外交部網站消息，中國外交部發言人表示，中方始終支持各國科學家開展病毒源頭和傳播途徑的全球科學研究，參與共提了世衛大會涉新冠肺炎決議，支持世衛組織主導下各成員國就病毒動物源頭研究開展合作。

中國外交部稱，中方在國內疫情防控任務十分繁重情況下，兩次邀請世衛專家來華開展溯源研究。今年1月14日至2月10日，中國專家和來自世衛組織及10個國家的國際專家共同組成聯合專家組，在武漢開展了爲期28天的聯合研究。中方為專家組在武漢的順利工作提供了必要協助，充分體現了中方開放、透明、負責任的態度。

中國外交部強調，溯源是科學問題，應由全球科學家合作開展有關工作。將溯源問題政治化的行徑只會嚴重阻礙全球溯源合作，破壞全球抗疫努力，導致更多的生命損失。這同國際社會團結抗疫的願望背道而馳。

中國外交部稱，溯源也是一項全球性任務，應在多國多地開展。相信世衛組織和中國的這次聯合研究將對全球溯源合作起到良好的促進作用。