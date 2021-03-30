北京通過修改香港選制 栗戰書：彰顯維護國家主權

中國全國人大常委會委員長栗戰書30日上午主持13屆全國人大常委會第27次會議閉幕會。圖／新華社

中國 全國人大常委會今日通過修改香港 「基本法」附件一與附件二，修改了香港選制。全國人大常委會委員長栗戰書指出，今年兩會（人大、政協）結束後，全國人大常委會迅速行動，完成了中共交付的政治任務和立法任務，彰顯維護國家主權、安全、發展利益。

據新華社報導，栗戰書表示，常委會組成人員一致認為，修改選制是堅持「一國」原則和尊重「兩制」差異、維護北京 對特別行政區全面管治權和保障特別行政區高度自治權結合起來，全面落實「愛國者治港」這一根本原則，具有堅實的政治基礎、法治基礎和民意基礎。

他強調，這對於堅持和完善「一國兩制！制度體系，維護中國「憲法」和香港「基本法」確定的香港特別行政區憲制秩序，確保「一國兩制」方針不會變、不動搖和「一國兩制」在香港的實踐不走樣、不變形，確保香港長治久安和長期繁榮穩定，具有重要意義。

栗戰書指出，香港要依法及時修改香港特別行政區本地有關法律，抓緊落實完善香港選舉制度的有關事宜，依法組織、規管相關選舉活動。有關方面要加強宣傳闡釋工作，講清講透完善香港選舉制度的重要性、必要性、合法性，為法律實施營造良好政治和輿論環境。

栗戰書強調，隨著香港選舉制度的完善和實施，以及「愛國者治港」原則的有效貫徹，北京對香港的全面管治權將得到有效落實，香港治理效能將顯著提高，香港各種深層次問題將得到有效解決，香港將實現長治久安，「為實現中華民族偉大復興作出應有的貢獻」。