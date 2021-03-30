內蒙古34歲工人疑炒股失敗 跳入上千度高爐

34歲工人疑炒股失敗，跳入上千度高爐自殺。（取自微博影片截圖）

內蒙古包頭市一名王姓34歲煉鋼工人，日前在上夜班期間，突然跳入高爐內攝氏逾千度的鋼水中，當場死亡，包鋼集團30日就「員工跳入高爐鋼水」一事發布通報指出，經公安 機關初步調查，是起自殺案件，集團應急管理部門也認為不屬於企業生產安全事故。

來源：聯合影音網

南方都市報報導，根據死者的朋友表示，死者性格內向，至今未婚，長期透過證券公司購買期貨和股票 ，僅24日當日交易就虧損人民幣6萬多元，懷疑自殺與虧損金額較大、負債過多、無法償還有關。

根據鋼鐵廠的監視器畫面顯示， 24日晚上接近11時，死者獨自走到正在運作的熔爐，拿下安全帽及手套後，遲疑了幾秒後便縱身跳入熔爐內，熔爐立即湧起大片火光和黑煙。

瀟湘晨報報導，影片在網路傳開後，不少網友表示心痛：「這該有多大的勇氣！」「是壓力大，還是別的原因？」「這心裡是有多苦，多大的壓力！」「煉鋼爐溫度高達好幾千度」。

包頭市應急管理局一名工作人員29日下午證實這起事故，「確實有這個事，公安部門勘察完現場後回饋給負責安全生產的同事，我們也看了監控，對死者遭遇表示同情。」

包鋼集團成立於1954年，是大陸在「一五」期間建設的156個重點專案之一，經過60多年的發展，目前已成為世界最大的稀土 工業基地和大陸重要的鋼鐵工業基地，擁有「包鋼股份」、「北方稀土」兩個上市公司，資產總額達人民幣1800億元以上，職工4.8萬人。