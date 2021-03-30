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167票全票通過 中國人大常委通過修訂香港基本法附件

香港新聞組／綜合報導
全國人大常委會29至30日開會，審議「基本法」附件一及附件二的修訂。（新華社）
全國人大常委會29至30日開會，審議「基本法」附件一及附件二的修訂。（新華社）

十三屆全國人大常委會第二十七次會議30日上午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，以167票全票通過新修訂的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件一香港特別行政區行政長官的產生辦法》、新修訂的《中華人民共和國香港特別行政區基本法附件二香港特別行政區立法會的產生辦法和表決程序》。國家主席習近平分別簽署第75、76號主席令予以公布。

人大常委會167人均有出席會議，全國人大委員長栗戰書主持閉幕會。全國人大常委會副委員長王晨、曹建明、張春賢、沈躍躍、吉炳軒、艾力更·依明巴海、萬鄂湘、陳竺、王東明、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、蔡達峰、武維華，秘書長楊振武出席會議。

全國人大本月11日通過《決定》，修改香港選舉制度，包括將立法會議席增至90席；由直選、功能組別、選委會界別組成；選委會新增一個界別，並增至1500人，又會設立候選人資格審查委員會等。

港區人大常委譚耀宗表示，全國人大常委就基本法附件一、二的修訂獲167票全票通過。他在表決後表示，立法會是香港政治架構的重要環節，這次方案中40、30、20的比例，不僅能確保愛國愛港者進入立法會，更重要的是令今後立法會可以發揮真正的角色，與特區政府既相互配合，又相互制衡和監督，並且共同堅守一國兩制原則，維護大陸中央權威和《基本法》的規定。

據香港電台報導，他表示，今次修訂在選舉委員會中有兩處變化，增加了愛國愛港團體、政協委員的名額，以及「全國性組織」代表的參與，亦恢復功能團體以團體票為主來選出代表，體現《基本法》的均衡參與原則，令選委會覆蓋面更廣。

他並表示，區議會議員不再納入選舉委員會中，可讓區議會「去政治化」。

他形容修訂有堅實民意基礎，進一步落實愛國者治港的理念，有力阻止亂港分子利用選舉，進入選舉委員會和立法會的企圖。

香港特區行政長官林鄭月娥30日上午表示，在全國人大常委會會議後，她將會見傳媒解釋...
香港特區行政長官林鄭月娥30日上午表示，在全國人大常委會會議後，她將會見傳媒解釋相關內容，以及特區政府的跟進工作。(中新社)

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