戰狼…中外交官懟加總理「走狗」、罵網民「慕洋狗」

相關爭議圖片。（取材自推特）

中國 的「戰狼外交」從外交部發言人擴及駐外官員，引起多國關注。最近一起是中國駐巴西里約熱內盧總領事李楊，他日前在推特上發文批評加拿大 總理杜魯多（Justin Trudeau）把加拿大變成「美國 的走狗」，還稱呼杜魯多為「小子（boy）」，引發中外媒體與網民注意。

加拿大上周跟隨美國、歐盟及英國，宣布制裁四名新疆官員，北京27日宣布反制裁加拿大眾議員莊文浩，杜魯多則批評中國的制裁攻擊了加拿大的民主價值，令人無法接受。

據法廣報導，李楊28日在官方領事推特帳號上貼出一張杜魯多的照片，並寫道：「小子，你最大的功績就是破壞了中加兩國的友好關係，把加拿大變成了美國的走狗（running dog）。敗家子（spendthrift）！！！」

李楊接著在留言區與網民筆戰。有網友留言：「從這一反應來看，加拿大及其領導層對中共的判斷確實，而且仍然是正確的。」李楊回：「加拿大有領導力嗎？加拿大夢！?」也有網友說：「我一直認為中國政府很聰明。顯然，我想錯了。」李楊回：「你會發現，你沒有錯，很快就會發現！」

也有簡體字留言：「想像一下中國的外交幹部是怎麼從龍永圖掉到這種水平的lol」，李楊澤回罵：「想像一下你這條慕洋狗連lol的水平都達不到！白活一輩子，你真可憐！」

龍永圖是中國加入世界貿易組織（WTO）談判的首席談判代表，他去年警告北京當局，在疫情後慎防陷入地緣政治孤立地位的風險。

有的網民則認為李楊是不是喝醉了，「這是失敗的外交」，李楊回應：「我們發現禮貌用語不起作用！這是他們懂的語言！」也有網民留言稱讚李楊「說得漂亮」、「罵得好，解氣」。

中國駐外官員「戰狼」化越演越烈，本月22日，中國駐義大利大使李軍華在義大利國會外交聽證會上談及新疆議題時，稱有些「政治病毒」比疫情更可怕，遭義大利部分議員抗議；18日，中國駐法使館在推特上發文罵批評中國干預法國內政的法國學者是「小流氓」。

美國之音（VOA）曾報導，有兩名中國外交官證實，中國國家主席習近平曾親筆下條子，要求外交官面對國際挑戰必須立場強硬展現「鬥爭精神」（fighting spirit）。如今，李楊在網路上宛如「罵街」的行徑，再度驗證這項說法。