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香港電台節目稱台灣為國家遭投訴 港府發出勸告

中央社香港29日電
官方香港電台2020年3月製播的電視節目「台灣故事II」，因為稱台灣為國家而遭民眾投訴。（中新社）
官方香港電台2020年3月製播的電視節目「台灣故事II」，因為稱台灣為國家而遭民眾投訴。（中新社）

官方香港電台2020年3月製播的電視節目「台灣故事II」，因為稱台灣為國家而遭民眾投訴。港府今天指投訴成立，向港台發出「勸諭」（勸告）。

港府通訊局今天公布，局方先前收到2宗投訴，指港台2020年3月28日播放的電視節目「台灣故事II」，把台灣敘述成國家。

相關投訴也指，這一節目「不持平」，且「煽動仇恨」中華人民共和國和「侮辱國家主權」。

在檢視相關節目後，通訊局認為節目中使用「兩國邦交」和「斷交」詞語，意指台灣是主權國而可與別國建立正式外交關係，這種用語並不準確，明顯違反了相關規定。

但局方認為其餘2項投訴不成立。

為此，通訊局裁定，對有關節目不準確地使用「兩國邦交」及「斷交」詞語的投訴成立，港台違反了「電視節目守則」相關規定，因此向港台發出勸諭，敦促它嚴格遵守「電視節目守則」中的相關條文。

作為政府機構，港台同時以非營利方式經營電台及電視台，目的之一是宣傳政府政策。

香港主權轉移以後，親政府的建制派一直猛烈抨擊港台立場偏向泛民主派，作為公營機構卻不斷攻擊港府和北京中央。但港台卻獲得泛民陣營大力支持。

在「反送中」運動期間，建制派對港台的攻擊更為強烈。今年3月1日，港台主管梁家榮為此提前離任，由政府官員、民政事務局副秘書長李百全接任。

李百全上任以來，港台多次停止播放或製作某些節目，原因是這些節目「違反相關規定」。

台灣 邦交 香港

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