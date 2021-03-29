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顏值經濟夯 報告：明年中國整形商機衝人民幣3000億

記者蔡敏姿／即時報導
中國整形美容行業協會29日發布年度報告預測，到2022年，中國整形市場規模將達人民幣3,000億元。取材自百度圖庫
中國整形美容行業協會29日發布年度報告預測，到2022年，中國整形市場規模將達人民幣3,000億元。取材自百度圖庫

在顏值經濟時代、醫美意識崛起的背景下，中國整形美容行業協會29日發布年度報告預測，到2022年，中國整形市場規模將達人民幣3,000億元（約457.2億美元），強勁的市場需求也帶動上游產品和產業的快速發展。

證券網報導，中信建投指出，中國是全球第二大醫美市場，據預測2023年有望超越美國成為全球最大醫美市場。2014年至2019年中國醫美市場規模從人民幣520億增至1,518億元，綜合對比海內外醫美滲透率和消費金額等指標，中長期看中國醫美行業仍有五倍以上成長空間。考慮到中國合規機構僅占14%，醫美市場實際規模可達兆元級。

隨著明星網紅效應、輕醫美項目快速普及和互聯網平台崛起，推動醫美從小眾消費轉向大眾消費。中信建投認為，推動醫美行業快速發展的決定因素包括：居民可支配收入增長帶來需求加速釋放，醫美藥械科技創新能力增強且技術逐步成熟，行業監管政策完善推動行業規範化發展。

央視報導，成都一家生物科技公司的生產負責人左唐林表示，隨著醫美市場的火爆，近兩年，公司生產的玻尿酸、葡聚糖等軟安瓶產品，以及醫美治療後修復用的敷料、噴劑等產品產量快速增長。

分析認為，目前中國醫美機構和醫師數量供需不匹配，合規機構供不應求、人才不匹配。隨著行業監管政策不斷完善，有助於醫美機構加快走向合規化和連鎖化道路，催生具有一定品牌力和規模的機構龍頭，為消費提供信任的醫美服務。

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