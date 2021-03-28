代理12港人案 中國律師事務所被迫解散

曾代理「12港人案」、1月間被官方吊銷執照的中國律師任全牛表示，河南省鄭州市律師協會今天通知，要求他合伙成立的軌道律師事務所「自行解散」。圖為3月22日港警將12港人案中涉案8人移送回港。 (中新社)

曾代理「12港人案」、1月間被官方吊銷執照的中國 律師任全牛表示，河南省鄭州市律師協會今天通知，要求他合伙成立的軌道律師事務所「自行解散」，否則事務所的律師就無法繼續執業。

香港 電台報導，任全牛指出，鄭州市律師協會一名劉姓副會長今早前往事務所傳達這一通知，具體內容是要求事務所以「自動和自願的方式」解散。

任全牛提到，這名劉姓副會長還要求，軌道事務所連同合伙人在內的共4名律師，必須在4月20日前轉到其他律師事務所執業，否則「不能繼續工作」。

他表示，自己是軌道律師事務所的3名合伙人之一。在1月間被吊銷執業證後，曾要求增補另一人接替他的合伙人身分，但鄭州市司法行政部門卻拒絕辦理變更備案手續。

任全牛形容，這種作法是不按照法律規定處理，迫使律師事務所在欠缺1名合伙人下，無法正常經營。

2020年8月，12名參與曾參與「反送中」運動的香港人準備偷渡前來台灣 ，但中途被深圳海警局截獲。全案在同年12月28日宣判，其中10名成年人被判刑7個月至3年不等，2名未成年者未被判刑。

12人被押期間，任全牛、盧思位、襲祥棟等多名中國律師一度出面擔任代表人為被押者辯護，但遭中國官方打壓，先是6名律師被迫退出辯護。今年1、2月間，任、盧、襲3人更被中國當局吊銷律師執照。