韓中「文化大戰」 影視內容製作商也須防中資

韓國電視台SBS新劇「朝鮮驅魔師」（圖）因涉及扭曲歷史、使用中式道具等引發爭議導致停播，風波擴大至其他近來出現許多中資廣告的韓劇。（圖取自SBS網頁sbs.co.kr）

韓國電視台SBS新劇「朝鮮驅魔師」因涉及扭曲歷史、使用中式道具等引發爭議導致停播，風波擴大至其他近來出現許多中資廣告的韓劇 ，使製作商不得不開始排除中資贊助。

26日深夜，「朝鮮驅魔師撤檔」登上推特 韓國地區熱門趨勢話題，但這部並無中資贊助的作品卻引發一系列中資贊助韓劇的討論，甚至使製作商表示沒有必要冒著被觀眾抗議而停播的風險來接受中方贊助。

韓國SBS新推出古裝劇「朝鮮驅魔師」開播前就爭議不斷，劇情背景設定朝鮮在羅馬教廷協助下建國，被質疑扭曲朝鮮歷史，開播第一集馬上又因劇中使用月餅、皮蛋等中式道具，以及女主角穿著類似漢服的服裝，引發觀眾不滿。

雖然SBS說明只是為表現劇情發生地點離首都漢陽距離相當遙遠才使用這些道具，但仍不敵抗議聲浪而導致贊助商紛紛撤資，已完成8成拍攝工作的新戲僅播出兩集就腰斬。

韓中兩國在文化歷史上的爭執由來已久，從中國 泡菜與韓國泡菜之爭、漢服與韓服之爭，到先前中國主張高句麗歷史為中國歷史而非韓國歷史，都讓對自國文化深感驕傲的韓國人深感不滿。

韓媒分析，中國在文化歷史上的「侵占」，加上挾巨大市場與資本入侵韓國內容製作產業的作法，都讓韓國人積怨已深，包括先前「女神降臨」、「黑道律師文森佐」等韓劇在劇中置入中國品牌間接廣告都曾引起抗議。

延世大學心理學系教授李東貴（譯音）接受朝鮮日報訪問時表示，「中國的行為已經超越能容忍的範圍」，使韓國人也決定採取行動反制。

除了對置入性行銷表達抗議外，韓國人的反中情緒也開始顯現在購物選擇，一名食品業界相關人士指出：「以泡菜為主的拒買中製產品運動，主要是因為中國自我中心主義引發的韓中文化爭議，韓國人的反感逐漸升高。」