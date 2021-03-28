擺脫美元體系 王毅訪中東提推進本幣結算

中國國務委員兼外交部長王毅。 新華社

在阿拉伯聯合大公國訪問的中國 外交部長王毅 說，要促進中阿在貿易投資中更多使用本幣結算。中俄外長日前會談也提及相同議題，近年中俄貿易的美元結算比重已大幅下降。

同時，中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮也聲稱，中國日前和伊朗簽訂的25年合作協議中，兩國石油結算及貿易將使用人民幣及數位人民幣，避開美元結算。

根據中國外交部網站通稿，身兼中國國務委員的王毅在接受阿聯通訊社書面專訪談到中阿兩國合作方向時，除提到「一帶一路」建設、油氣及新能源領域，還提到本幣結算。

王毅表示，要提升兩國金融和投資合作水平，「促進在雙邊貿易和投資中更多使用本幣結算」，攜手共建中阿「一帶一路」國際交易所。

日前俄羅斯 外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）在中國廣西和王毅的會談中，也提到相同議題。他說，中俄應透過科技產業自主創新，推進以本地貨幣結算，擺脫由西方控制的國際支付體系。

遭遇美國制裁的俄羅斯近年力圖推動「去美元化」。BBC先前報導，俄羅斯參與其中的歐亞經濟聯盟（EAEU）2020年推動以本國貨幣交易，避開美金和歐元。這個聯盟的成員國還有亞美尼亞、白俄羅斯、哈薩克和吉爾吉斯。

近年中俄貿易的美元結算比重也正在下降。據英國金融時報報導，2015年有90%的中俄貿易是以美元結算，但到了2020年第1季，比重已下降到50%以下。

中國近年也強調「人民幣國際化」的重要性。中國證監會副主席方星海2020年6月時提到，外部金融壓力讓人民幣國際化成為迫切課題，未來10年要加快推進。

在美中貿易戰的背景下，他也提到，中國許多金融機構、企業在國際上以美元支付體系開展業務。但俄羅斯的經驗，讓中國不得不提早預防，做好應對。

另外，中國日前和伊朗簽訂在未來25年投資4000億美元（約新台幣11兆元）的協議，協議內容並未公開。

但中國學者金燦榮28日在個人微博帳號引述伊朗報導指稱，「中伊之間的石油結算和貿易往來將使用中國人民幣和中國新推出的數字（數位）人民幣，避開美元結算」。

伊朗因為發展核武及長年反美等原因，也長期遭受美國經濟制裁。