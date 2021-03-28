愛國止於嘴與鍵盤 Nike中國促銷球鞋被秒殺

NIKE也在新疆棉事件中受到波及，觀察指出，同被捲入這一事件，中國方面對風暴核心的瑞典服飾連鎖商H&M，以及在本國體壇著力甚深的耐吉（Nike），打擊強弱力道明顯有別，似是顧忌耐吉在中國體壇的影響力。 歐新社

「新疆 棉事件」被認為點燃中國 民族主義情緒，但被捲入的美國鞋廠耐吉26日在中國舉辦促銷，卻吸引大批民眾瘋狂搶購。其中1款女用運動鞋不但吸引逾34萬人預購，開賣後更在1秒內就售罄。

這一現象引起外界不同解讀。有人直指中國民眾揚言抵制僅止於「嘴上」與「鍵盤」，心口不一；但也有觀察指出，同被捲入這一事件，中國方面對風暴核心的瑞典服飾連鎖商H&M，以及在本國體壇著力甚深的耐吉（Nike），打擊強弱力道明顯有別，似是顧忌耐吉在中國體壇的影響力。

耐吉是最早進入中國市場的美商之一，並深諳中國市場及體壇經營之道。目前，耐吉是中國職業足球 、中國國足、中國籃協、中國田徑協會的簽約贊助商，在國足及國家籃球隊員的球衣及場邊的看板上，都有揮不去的耐吉商標，在中國運動場上可謂無孔不入。

「新疆棉事件」發生後，相較於共青團對H&M的嚴厲，中國方面對耐吉也只有中國足協和職業聯盟籌備組表達「高度關注」，並緊急召開內部會議，對Nike在此事上的「錯誤行徑」表達譴責，並保留「進一步處理與Nike合約」的權力。

結果，披露此事的中國足球報，不久就將這一報導悄悄下架，中國足協至今未再表態。而另一焦點中國籃協，到目前為止也保持靜默。

至於耐吉球鞋熱銷，綜合網路訊息及香港01報導，耐吉上週在中國大型電商京東舉辦名為「折扣好貨立即選購」的促銷活動。其中，名為Dunk Low的鞋款由於定價僅人民幣699元（新台幣約3060元），吸引大批民眾預購；而當中的37.5碼女鞋更多達34.6萬人預購，較大的40碼鞋也有33.7萬人預購。

這項促銷活動於26日傍晚6時正式開賣。根據報導，Dunk Low鞋款在1秒內就被搶購一空，成為名符其實的「秒殺」。此後，這一鞋款所有尺碼的男女鞋也全數售罄。

截至今天發稿為止，Dunk Low鞋款已經被移出京東平台，但其他屬於耐吉這項促銷活動的多個鞋款，也已銷售一空。

在部分中國民眾揚言抵制「反新疆棉」外商產品的氛圍下，耐吉的運動鞋卻受到熱銷，一些網友諷刺地說「嘴上愛國，現實瘋搶」、「拿起鍵盤重拳出擊，放下鍵盤立等降價」；還有網友認為，很多中國民眾的心態是，別人去抵制，就不會有這麼多人和自己搶鞋。