中媒：BCI抵制新疆棉 金主包括美國際開發署

大型採棉機在新疆沙雅縣進行機械化採摘。（中新社）

「新疆 棉風暴」持續延燒，在H&M的聲明中，一個名為「瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）」的組織引發關注，據中國媒體報導，公開資料顯示，總部位於瑞士日內瓦的BCI，重要金主之一是美國 國際開發署（USAID）。

綜合央視新聞、大公報報導，BCI於2009年註冊，總部位於瑞士日內瓦，自詡為世界上最大的棉花可持續發展非營利組織，並獲得USAID的資助。

據報導，2016年，BCI收到了USAID 100萬美元的資金資助，按BCI的說法，這筆資助極大的推進了他們後面三年的增長，中國現代國際關係研究院則曾指出，USAID是美國實施對外民主滲透的最主要機構，他們擅長通過資助非政府組織（如BCI），進入目標國家的政治進程。

報導說，從2018年開始，川普政府在涉疆問題上動作不斷，美商務部、國務院多次以所謂新疆「人權」問題為由，對中實體、官員實施制裁，參眾兩院去年5月先後通過所謂「2020年維吾爾人權政策法案」。

川普今年1月20日下台前，下令禁止從新疆進口棉花和番茄，以及所有用這些原料製成的產品，理由依然是「侵犯人權」和「存在強迫勞動」，從去年3月起，BCI就暫停在新疆地區發放許可證，因而新疆的棉花也不再獲得BCI許可證。

報導稱，美國際開發署成立於1961年，號稱是美國實施對外非軍事援助的聯邦政府機構，但多年來，該機構以援助為名、對別國進行滲透和干涉內政的行徑屢見不鮮。

據報導，2019年7月，美國際開發署向歐洲盟友兜售「反俄計畫」，名為「抵抗克里姆林宮邪惡影響力發展框架」，號稱要幫助歐洲擺脫所謂的俄羅斯 干涉和侵犯。俄羅斯外交部對此予以強烈譴責，並指出單從這份檔的名稱就坐實了美國國際開發署的意圖不是打造合作，而是進行意識形態鬥爭和洗腦工作。

報導稱，早在2012年，俄羅斯外交部就要求美國國際開發署停止在俄境內的活動，因為該機構試圖通過資金對俄羅斯各級選舉等政治進程施加影響。2013年，時任玻利維亞總統莫拉萊斯，也曾公開宣佈將美國國際開發署驅逐出境，指責活動含有政治目的，陰謀反對玻利維亞政府。