北京再現沙塵暴，空氣達6級嚴重汙染水準。圖為沙塵暴中的天津之眼摩天輪。（中新社）

北京 時間28日早再出現沙塵暴 。北京市生態環境監測中心表示，全市今早的PM10濃度平均超過2000微克每立方米，空氣達6級嚴重汙染水平，預計沙塵在入夜後會逐漸減弱。

據香港電台報導，北京在本月15日出現近10年以來最強的沙塵暴，今次是事隔13日後，北京再出現沙塵暴。

據中國 天氣網消息，今年的沙塵天氣比往年來得更猛烈些。中國天氣分析師李靚指出，本次沙塵過程強度較強，局地還會出現沙塵暴天氣，時間上來看，會持續3到4天，持續時間較長。今年以來，中國北方已經歷了6次大範圍的沙塵天氣過程，這次是第7輪。

中國中央氣象台首席預報員張濤表示，本次沙塵主要起源於蒙古國，產生的原因是蒙古氣旋和冷高壓的配合，刮大風起沙，沙塵升至空中接著傳輸。

李靚說，沙塵暴出現的因素有很多，一是裸露的地表；二是長期的乾燥少雨；三是冷空氣帶來的大風影響。剛過去的整個冬季乾燥少雨，內蒙古地區、蒙古國南部一直是處於乾燥的狀態，土壤覆蓋積雪的面積在不斷縮小，再加上土壤在不斷地解凍，冷空氣帶來大風影響，刮起沙子，那麼就形成沙塵天氣。

李靚分析，根據目前天氣的趨勢，未來一周，中國北方大部分地區還是會多沙塵天氣活動，特別是在西北、內蒙古等地依然有較多沙塵日數，大眾需要提前做好防護工作。

據新華社，中國天氣網分析師張娟表示，2月中下旬開始，中國北方多地異常偏暖，內蒙古中西部沙源地偏暖幅度同期少見，土壤提前解凍，並且降水也持續偏少，蒙古國也出現類似的情況，所以在蒙古氣旋、冷空氣帶來的大風影響下就會頻頻掀起沙塵天氣過程。

中國天氣網分析師高菲也表示，前期蒙古國以及中國西北部氣溫明顯偏高，降水較少，地表逐漸解凍，沙塵粒子容易起沙。春季乾旱少雨是中國北方地區的一大氣候特徵。一方面，持續乾旱的氣候容易造成土質疏鬆。另一方面，在晴空少雲的情況下，空氣對流發展和上下動能交換又讓空氣中極易帶起沙塵粒子，因而容易形成沙塵。