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台藝人發祝賀又中槍？央視熱評：民進黨恐嚇不管用了

記者羅印冲／綜合報導
中國媒央視發表熱評稱，「台獨」還搞威脅恐嚇那套？不管用了。（取材自澎湃新聞）
中國媒央視發表熱評稱，「台獨」還搞威脅恐嚇那套？不管用了。（取材自澎湃新聞）

據央視新聞客戶端28日發布「熱評」指出，中國「中央廣播電視總台」對台廣播台海之聲和「看台海」新媒體平台24日開播上線，台灣藝人歐陽娜娜、張韶涵等錄製預告片表示祝賀，卻引來了民進黨當局的惡語相向：如有違法，將「依法查處」。

評論表示，有沒有覺得這個「劇情」似曾相識？沒錯，去年十一（中國國慶）時，歐陽娜娜與張韶涵也曾遭到了包括陸委會、文化主管部門等民進黨當局的行政機構，以及「行政院長」蘇貞昌在內的輪番「圍追堵截」，但二人並未被恐嚇住，仍然登上了大陸中央廣播電視總台播出的十一特別節目的舞台。

評論稱，「台獨」勢力何其可笑，去年十一時他們就已經把自己能想到的所謂「罪名」全都羅列了一遍，卻仍然講不清楚歐陽娜娜與張韶涵到底觸犯了哪條「法律」，如今又故技重施，除了加強他們擅長扮小丑、搞鬧劇的人設，實在沒看出還有什麼別的效果。

評論說，大陸中央廣播電視總台新上線的台海之聲廣播和「看台海」新媒體平台，是為了推動兩岸交流，連結兩岸親情，促進兩岸融合發展，從而凝聚起兩岸同胞攜手同心，共圓中華民族偉大復興中國夢的磅礴力量。如此符合歷史大勢、又順應兩岸主流民意的事情，以「台獨」為目標的民進黨當局覺得礙眼也不足為奇。

評論又說，正如中央廣播電視總台港澳台節目中心發言人所說，民進黨當局這種動輒對與中國正常交往的台灣民眾進行威脅恐嚇的行徑，心理陰暗、不得人心，他們應該正視兩岸同胞期盼，順潮流而動，多做一些有益兩岸融合發展的善事。無論如何，兩岸交流、融合發展自始至終都是任何人任何勢力無法阻擋的歷史大勢。台灣藝人來大陸發展，很受觀眾喜愛；「民進黨當局動輒就搞威脅恐嚇那一套，只能說是欲加之罪何患無辭，早就不管用了。」

民進黨 中國 台灣

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