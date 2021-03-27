我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

怪手司機推文：長賜輪動了17公尺 拖船隊鳴笛慶祝

圖輯／8歲童：這裡是我家 芝城反歧視集會 有人開車3小時趕來

「北大雞腿飯」創始人 在字節跳動拿高額回扣 判6年

記者戴瑞芬／即時報導
高傳峰掌管字節跳動的餐飲部門，負責提供員工膳食。(取自獵雲網)
高傳峰掌管字節跳動的餐飲部門，負責提供員工膳食。(取自獵雲網)

「字節跳動」科技舉發餐飲部門高管高傳峰，因受賄人民幣1024.7萬元回扣，被法院判處有期徒刑六年，消息令人震驚，因為高傳峰是知名的北大康博思雞腿飯創始人，在中國餐飲界是知名人物。

獵雲網報導，北大人笑稱，可以不修戀愛學分，但一定要排隊吃的康博思雞腿飯，創始人就是高傳峰。

校園流傳高傳峰因為大學論文以中式速食為研究，探討如何滿足中國人對速食口味的挑剔，主動到肯德基打工，汲取高效率的服務和管理實務經驗，引起北大注意，高傳峰因此加入北大餐飲中心，入職後做的第一件事，便是成立康博斯中餐廳，推出了聞名遐邇的雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。北大雞腿飯受歡迎的程度，據稱晚上要吃得從中午就排隊。

高傳峰一戰成名，也成了中國餐飲界的紅人專家，2017年被挖角到字節跳動科技，掌管集團餐飲部門。

北京市第一中級法院刑事判決書披露，高傳峰到字節跳動兩個月後，開始收受廠商回扣，向兩家餐飲供應商索取錢款共計1024.7萬元和禮品，利用職權幫兩家公司達成續簽合同、結算業務等方面的需求。

法院近日公告，二審以非國家工作人員受賄罪判處高傳峰有期徒刑六年，令人不勝唏噓，但也引發網友好奇：字節跳動的伙食究竟有多好？貪腐油水竟達上千萬。

高傳峰創史的北大雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。受歡...
高傳峰創史的北大雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。受歡迎的程度，據稱晚上要吃得從中午就排隊。(取自獵雲網)
高傳峰創史的北大雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。受歡...
高傳峰創史的北大雞腿飯，最大的特色是在炸的酥嫩的雞腿上，淋上酸甜的紅燴醬汁。受歡迎的程度，據稱晚上要吃得從中午就排隊。(取自獵雲網)

中國 北京 肯德基

上一則

崔天凱駁拜登：強國論是誤讀中國 抵制疆棉是打壓中國

延伸閱讀

中華公所疫苗開打 預約首日2小時前現排隊潮

中華公所疫苗開打 預約首日2小時前現排隊潮
紐約中華公所本周開打疫苗 預約首日現排隊潮

紐約中華公所本周開打疫苗 預約首日現排隊潮
疫情網購暴增 貨櫃輪排隊卸貨…供應鏈「塞車」

疫情網購暴增 貨櫃輪排隊卸貨…供應鏈「塞車」
中美比一比／杭州姑娘刷屏 16分鐘神翻譯

中美比一比／杭州姑娘刷屏 16分鐘神翻譯

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
圖為位於上海的耐克中國總部。(中新社)

新疆棉風波NIKE也中槍 王一博切割：停止與NIKE合作

2021-03-24 22:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
李男作案凶器。（取材自華商報）

安徽男出軌小姨子三人行10年 離婚後「被分手」砍死她

2021-03-26 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇

遺骸指路 公園發現 應為遭白人夫殺害華女紀夢奇
章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示

章瑩穎、紀夢奇、趙茜...3華女橫死異鄉 悲劇背後的警示
WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友

WSJ曝華裔鞋王謝家華生前秘辛：砸錢養酒肉朋友
維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死

維吉尼亞海灘爆槍戰 已知9傷2死
失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出

失蹤1年半 紀夢奇遺骸找到了…夫被訴一級謀殺 命案有望水落石出