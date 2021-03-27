崔天凱批拜登對中政策「糾結」 重開使館要看美方誠意

中國駐美國大使崔天凱。圖為他17日在美國阿拉斯加州安克雷奇接受新華社等中國媒體聯合採訪。（新華社）

中國 駐美國 大使崔天凱昨晚接受專訪時被問到，阿拉斯加會談後，中美是否將重啟先前關閉的領事館。他回應說，解鈴還須繫鈴人，希望美方能表現出誠意和認真的態度。

中美外交高層阿拉斯加對話落幕後，北京當局發布的新聞稿曾提到，雙方同意將本著對等、互惠的精神，就便利彼此領事機構及人員活動以及媒體記者相關活動進行交談。

中國中央電視台26日晚間透過視訊專訪崔天凱，主持人白岩松詢及，這是否意味著，先前關閉的中國駐休士頓總領館，以及美國駐成都總領館離開放不遠；中國媒體記者在美國受到的一些限制，是否也會開始逐漸放鬆。

崔天凱則聲稱，關閉總領事館、限制外交人員的活動、打壓中方記者等，「都是美方挑起」。

他接著表示，「有一句俗話說，解鈴還須繫鈴人。當然，所有這些錯誤的限制，美國做下的這些錯事，都應該得到糾正。（我們）希望美方能表現出誠意，表現出認真的態度。」

另外，美國總統拜登 （Joe Biden）25日在記者會中提到，不尋求美國與中國的對抗與衝突，但是在他的任期內不會讓中國超過美國。

崔天凱受訪時則說，這反映了美國決策者對中政策上的一種「糾結」。

他認為，美方一方面認識到中美之間需要合作的客觀需要，同時又放不下一種心態，「（美方覺得）這個世界好像總是幾個大國『輪流坐莊』，來統治世界，所以他們很擔心美國在世界上的所謂主導地位或者說霸權會不會被中國取代。」

崔天凱說，這是對中國發展目標的一種很大的誤讀，也是對當今世界潮流的一種很大誤讀。而被問到中美關係會朝哪個方向走，他則表示，中方的目標就是要盡最大努力讓它朝健康、穩定發展方向走。

自2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發以來，中美兩強關係急遽惡化。美方去年7月21日以保護美國人的智慧財產及個人資料為由，要求中國在72小時之內關閉中國駐休士頓總領事館；中國外交部則在同月24日要求美方關閉駐成都總領事館。

崔天凱曾在去年12月表示，中國願考慮重開美國駐成都領事館，並允許美國記者重返中國，但一切都取決於當選美國總統的拜登「是否有意遏制中國」。