抵制無效？中國棉協會嗆：新疆棉花不缺訂單

H&M的「抵制新疆棉花」聲明，引發軒然大波，甚至還燒到Nike、adidas、GAP、NewBalance等國際品牌。（歐新社）

H&M的「抵制新疆 棉花」聲明，引發軒然大波，甚至還燒到Nike、adidas、GAP、NewBalance等國際品牌。

中國 棉花協會今（26）日聲明，堅決反對以美國為首的西方各國對新疆紡織服裝供應鏈及其相關產品實施任何限制。還回嗆，新疆棉花不缺訂單，但紡織廠永遠面臨原料問題。

紅星新聞報導，中國外交部、商務部等作出強烈回應，淘寶、天貓等電商平台全面下架H&M商品，大批代言藝人掀起解約潮。

中國棉花協會棉農分會會長曹會慶表示，「新疆棉花不缺訂單，而紡織廠永遠面臨原料問題，有沒有BCI（瑞士良好棉花發展協會）認證，都不會造成新疆棉花積壓。」

BCI與新疆棉花終止合作以後，會給新疆棉花產業帶來哪些影響？曹會慶說，新疆棉花在全國棉紡織企業口碑極好，色澤、強力、長度、馬值等指標都表現出眾。新疆棉花一般春節前都可以清庫。一般紡織廠配棉的話，新疆棉要用到65%以上，然後配內地棉花或者進口棉花進行混紡。

曹會慶說，去年以來，東南亞 、印度等地因為疫情沒有得到很好的控制，很多訂單都從東南亞的工廠轉到中國，中國面向世界的棉花需求還在加大，或許能達到千萬噸，新疆棉花產量才500多萬噸。加之新疆棉花的品質，放在這個市場，完全沒有問題。

中國是世界第二大棉花生產國，也是最大的棉花消費國。近年來，中國棉花消費量每年穩定在750萬噸至850萬噸，占全球棉花總消費量三分之一。總體看中國棉花供需基本平衡，棉花生產、進口與棉及棉製品、棉及棉製品服裝進出口在量上大致保持平衡。