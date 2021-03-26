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拜登稱不讓中國超越美 華春瑩：目標從來不是超越美國

記者林汪靜／即時報導
美國總統拜登26日表示，在他任內不會讓中國超越美國，中國外交部發言人華春瑩26日回應，中國的目標從來不是超越美國。取材自中國外交部網站
美國總統拜登26日表示，在他任內不會讓中國超越美國，中國外交部發言人華春瑩26日回應，中國的目標從來不是超越美國。取材自中國外交部網站

美國總統拜登在26日上任後記者會上表示，他要求中國遵守國際規則，且在他任內不會讓中國超越美國。對此，中國外交部發言人華春瑩26日回應，「中國的目標從來不是超越美國，而是不斷超越自我，成為更好的中國。」並稱希望美方與中方不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏處理雙方關係。

澎湃新聞報導，拜登表示，確保美國在世界最大的兩個經濟體之間的競爭中獲勝。「中國有一個總體目標，成為世界領先國家，世界上最富有的國家，世界上最強大的國家。在我的任期內，這不會發生，因為美國將繼續成長。」

拜登還說，「他（中國國家領導人習近平）骨子裡沒有民主意識，但他是一個非常非常聰明的人。」

對此，華春瑩於26日舉行的例行記者會上表示，有注意到拜登表示無意尋求對抗，對於中方來說，發展中美關係的態度是明確和一貫的，中國的對美政策也保持著高度的穩定性和連續性，正如中方在美國阿拉斯加州的中美高層戰略對話中指出的那樣，中方願與美方認真落實兩國元首春節除夕通話達成的重要共識，「我們希望美方同中方相向而行，按照不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的原則處理中美關係，使中美關係沿著健康穩定的軌道向前發展。」

華春瑩強調，首先，不存在美方「要求」中方遵守國際規則的問題，因為這個世界上只有一個體系，就是以聯合國為核心的國際體系，只有一套規則，就是以聯合國憲章宗旨為基礎的國際關係基本準則。「在遵守國際規則方面，中國是模範生、優等生，而美國恐怕是差等生，我想這是公認的。」

華春瑩表示，關於民主和集權的問題，不同的政治制度好還是不好，關鍵在於是否符合本國的國情，能否帶來政治穩定、社會進步、民生改善，能否獲得人民的擁護和支持，能否為人類進步事業做出貢獻。「不管一個國家如何誇耀自己的民主價值，如果它坐視50多萬人死於疫情而無所作為，一年超過4萬人死於槍擊而無所作為，隨便捏造一個證據就可以對別的主權國家大打出手，造成幾十萬無辜平民的傷亡，無數人家破人亡而無動於衷的話，它恐怕沒有資格自詡為民主人權的燈塔。」

華春瑩還說，「中國奉行以人民為中心的理念，與美國選舉政治以黨派政治利益為中心相反。」

至於競爭，她指出，大家都知道，大千世界差異和競爭無處不在，作為世界前兩大經濟體，中美之間在利益交融中出現競爭並不奇怪，關鍵是要在公平、公正的基礎上良性競爭，既提升自我，又照亮對方，而不是你死我活、零和博弈，無論是從中美兩國還是世界人民的共同利益出發，合作都應當成為中美雙方追求的主要目標。

華春瑩表示，「我們希望與包括美國在內的其他國家相互尊重、良性互動、開展互利合作，不斷超越自我、提升自我，讓彼此成為更好的自己，造福全世界。」

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