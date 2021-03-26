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公開涉疆視頻 華春瑩：中國已非八國聯軍鐵蹄下的晚清

記者戴瑞芬／即時報導
中國外交部公開美國前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森之前的涉疆演講視頻。取材自澎湃新聞
中國外交部公開美國前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森之前的涉疆演講視頻。取材自澎湃新聞

新疆人權議題升溫，中國外交部26日例行記者會，現場首次播放兩則涉疆視頻，其中一則是美國前國務卿鮑爾（Colin Powell） 的幕僚長威爾克森談話，指「利用好這些維吾爾族人，不斷刺激北京，這樣無需外力，就能直接從內部搞垮中國。」

外交部發言人華春瑩現場正告美方，「今天的中國不是伊拉克，也不是敘利亞，更不是當年八國聯軍鐵蹄下的晚清。」

中國外交部在例會開始前邀請現場中外記者觀看兩則涉疆視頻，一則為加拿大視頻博主Daniel Dumbrill3月19日在涉疆討論時發表的觀點，另一則為美國前國務卿鮑爾的幕僚長威爾克森此前的演講視頻。

澎湃新聞報導，威爾克森在視頻中說，「我們（指美方）在阿富汗派兵的原因之一就是中國新疆有2000萬維吾爾族人，中情局想破壞中國的穩定，最好的辦法就是制造中國的動亂。如果中情局能夠利用好這些維吾爾族人，與這些維吾爾族人一起不斷刺激北京，這樣無需外力，就能直接從內部搞垮中國。」

華春瑩指控，當年參與策動伊拉克戰爭的美國前高官親口承認，所謂新疆維吾爾族問題，只不過是美國企圖從內部搞亂中國、遏制中國的戰略陰謀。真正目的，就是要破壞中國安全穩定，阻遏中國發展壯大。

華春瑩正告美方「今天的中國不是伊拉克，也不是敘利亞，更不是當年八國聯軍鐵蹄下的晚清。」強調如今已有足夠的決心、意志和能力，堅決捍衛國家主權、安全，維護國家利益與尊嚴。華春瑩最後調侃，「美方導演的這齣戲，該收場了！」

中國 維吾爾 美國

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