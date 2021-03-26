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HUGO BOSS遭指微博挺新疆棉 官網卻未撤拒用新疆棉聲明

記者林汪靜／綜合報導
德國高端時尚品牌HUGO BOSS遭陸媒指一邊表態挺新疆棉花，另一邊卻不撤除對於「新疆人權問題」等調查聲明。（取自搜狐）
德國高端時尚品牌HUGO BOSS遭陸媒指一邊表態挺新疆棉花，另一邊卻不撤除對於「新疆人權問題」等調查聲明。（取自搜狐）

新疆棉」持續在時裝界延燒，德國高端時尚品牌HUGO BOSS（雨果博斯）在眾多品牌中表明支持新疆棉花，不過，中國媒體指出，HUGO BOSS一方面表態挺新疆棉花，另一方面卻未撤下在其官網上加入良好棉花發展協會（BCI）組織的聲明以及對於「新疆人權問題」的調查聲明。

觀察者網報導，25日晚間9點13分，雨果博斯官方微博@BOSS雨果博斯表態指出：「新疆長絨棉是世界上最好的棉花之一，我們相信優質的原料一定會實現價值，我們將會繼續採購和支持新疆棉花。」

不過，觀察者網調查發現，在HUGO BOSS的官網上，其加入BCI組織的聲明，以及對於「新疆人權問題」的調查聲明依然未被撤下。

根據雨果博斯加入BCI組織的聲明，該公司2017年5月加入BCI組織，該組織稱「為了促進創建一個更可持續的產業。」而在「新疆人權問題」的調查聲明中，HUGO BOSS則發布「針對公開披露的有關新疆侵犯人權的指控」的立場。

在聲明中，HUGO BOSS官方表示：「根據相關情況，我們要求我們的供應商立即將我們產品的原物料採購轉移到其他來源地。」該品牌還稱，迄今為止，雨果博斯還沒有從直接供應商處採購任何源自新疆地區的貨物。

觀察者網稱，該品牌與在官方微博上聲稱的「繼續採購和支持新疆棉花」完全相反。

去年9月，HUGO BOSS官方接受美國媒體NBC採訪時表示，他們要求世界各地的供應商證明他們的產品不是來自新疆。

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