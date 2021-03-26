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SKECHERS稱合作商沒強迫維族人勞動 中網民讚「清流」

中國新聞組／北京26日電
圖為SKECHERS在紐約的店面。（Getty Images）
圖為SKECHERS在紐約的店面。（Getty Images）

中國昨掀起抵制拒用新疆棉花的歐美品牌熱潮，包括H&M、adidas、NIKE等知名品牌都入列，中國明星也紛紛宣布與代言品牌終止合作。不過，中國網民發現美國運動鞋品牌SKECHERS（斯凱奇）不但沒有拒用新疆棉花，還曾在官網貼出聲明稱，與被指控的中國廠商了解後，認為新疆強迫勞動的指控沒有根據，因此會繼續合作。對此，中國網民狂讚SKECHERS是「清流」。

這份註明是在今年3月發出的聲明指出，去年澳洲戰略政策研究所（ASPI）發表的報告「維吾爾族待售：『再教育』，新疆的強迫勞動和監視」（Uyghurs For Sale:'Re-education', Forced Labour and Surveillance Beyond Xinjiang）中，SKECHERS的中國合作廠商「東莞綠洲鞋業」（Dong Guan Lu Zhou Shoes）被列為是涉及強迫勞動的廠商之一。

SKECHERS表示，與綠洲鞋業詢問此事時，綠洲鞋業否認所有報告中的指控；而SKECHERS審核了從2017年到2020年內部公開與非公開的紀錄，並未發現有強迫勞動的現象。

SKECHERS的部分聲明截圖。（取材自微博）
SKECHERS的部分聲明截圖。（取材自微博）

該聲明還稱，綠洲鞋業向SKECHERS承諾，會尊重工人自由，禁止任何形式的強迫勞動。綠洲鞋業也承認勞工中有維吾爾族，但重申所有勞工的待遇都平等，且有離職的自由。

SKECHERS聲明說，他們沒有理由相信綠洲鞋業有涉及強迫勞動，因此會繼續與綠洲鞋業合作。

SKECHERS最後也表示，他們強烈關切新疆維吾爾族的被迫勞動的各種報告，支持行業協會提出建議，透過國與國之間的合作以及政府、行業、勞工協會和非政府組織的合作夥伴關係找到解決方案。

中國網民紛紛轉貼SKECHERS此則聲明，並稱讚SKECHERS是歐美品牌中的「清流」。不過也有網民認為，該份聲明還是提到了關切新疆維吾爾強迫勞動的事情，只是稱自家合作廠商沒有而已；也有網民發現SKECHERS中官網上選擇地區的網頁中，把「中國大陸」和「台灣」分開顯示，認為SKECHERS根本是想兩面討好。

中國網民發現SKECHERS官網把中國大陸與台灣分開並列。（取材自微博）
中國網民發現SKECHERS官網把中國大陸與台灣分開並列。（取材自微博）

中國 新疆 維吾爾

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