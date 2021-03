SKECHERS稱合作商沒強迫維族人勞動 中網民讚「清流」

圖為SKECHERS在紐約的店面。(Getty Images)

中國 昨掀起抵制拒用新疆 棉花的歐美品牌熱潮,包括H&M、adidas、NIKE等知名品牌都入列,中國明星也紛紛宣布與代言品牌終止合作。不過,中國網民發現美國運動鞋品牌SKECHERS(斯凱奇)不但沒有拒用新疆棉花,還曾在官網貼出聲明稱,與被指控的中國廠商了解後,認為新疆強迫勞動的指控沒有根據,因此會繼續合作。對此,中國網民狂讚SKECHERS是「清流」。

這份註明是在今年3月發出的聲明指出,去年澳洲戰略政策研究所(ASPI)發表的報告「維吾爾 族待售:『再教育』,新疆的強迫勞動和監視」(Uyghurs For Sale:'Re-education', Forced Labour and Surveillance Beyond Xinjiang)中,SKECHERS的中國合作廠商「東莞綠洲鞋業」(Dong Guan Lu Zhou Shoes)被列為是涉及強迫勞動的廠商之一。

SKECHERS表示,與綠洲鞋業詢問此事時,綠洲鞋業否認所有報告中的指控;而SKECHERS審核了從2017年到2020年內部公開與非公開的紀錄,並未發現有強迫勞動的現象。

SKECHERS的部分聲明截圖。(取材自微博)

該聲明還稱,綠洲鞋業向SKECHERS承諾,會尊重工人自由,禁止任何形式的強迫勞動。綠洲鞋業也承認勞工中有維吾爾族,但重申所有勞工的待遇都平等,且有離職的自由。

SKECHERS聲明說,他們沒有理由相信綠洲鞋業有涉及強迫勞動,因此會繼續與綠洲鞋業合作。

SKECHERS最後也表示,他們強烈關切新疆維吾爾族的被迫勞動的各種報告,支持行業協會提出建議,透過國與國之間的合作以及政府、行業、勞工協會和非政府組織的合作夥伴關係找到解決方案。

中國網民紛紛轉貼SKECHERS此則聲明,並稱讚SKECHERS是歐美品牌中的「清流」。不過也有網民認為,該份聲明還是提到了關切新疆維吾爾強迫勞動的事情,只是稱自家合作廠商沒有而已;也有網民發現SKECHERS中官網上選擇地區的網頁中,把「中國大陸」和「台灣」分開顯示,認為SKECHERS根本是想兩面討好。