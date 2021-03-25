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新疆自治區政府發表聲明 譴責英美加「無理制裁」

中國新聞組／北京26日電
中國新疆維吾爾自治區政府25日發表聲明指，堅決反對美國、英國、加拿大「無理制裁」。（取材自微博）
中國新疆維吾爾自治區政府25日發表聲明指，堅決反對美國、英國、加拿大「無理制裁」。（取材自微博）

新疆人權議題在歐美延燒，「愛國新疆棉花」也從昨天熱議到今天。中國新疆維吾爾自治區政府25日發表聲明指，堅決反對美國、英國、加拿大「無理制裁」，並予以強烈譴責。

該聲明與中方對外說法同步，指控美英加自己在人權問題上「劣跡斑斑」，憑什麼「揮舞人權大棒干涉別國內政？」

聲明還稱，新疆所做的一切「坦坦蕩蕩光明正大」，任何外部勢力都干擾不了新疆的「和諧穩定」、抹殺不了「新疆人權進步的客觀事實」。

聲明還指，新疆穩定發展成就被世界稱讚，並稱2018年底以來，包括聯合國官員、外國駐華使節、伊斯蘭合作組織秘書處、有關國家常駐日內瓦代表、媒體記者和宗教團體等80多批團組，涉及100多個國家和地區的1200多人來疆參訪，「普遍讚賞中國反恐、去極端化和人權保障成就」。

聲明批，美、英、加「寧願相信幾個人編造的謊言，卻不願聽取2500多萬新疆各族人民的共同心聲；寧願配合『三股勢力』的拙劣表演，卻不願正視新疆人權事業發展進步的基本事實」。

新疆政府接著列舉出美英加三國從歷史上到近代的人權爭議，並指「美國、英國、加拿大有什麽資格動輒揮舞人權大棒幹涉別國內政？他們應該為踐踏他國人權、導致生靈塗炭而感到羞恥」。

新疆 美國 中國

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