王毅訪土耳其 維吾爾人中國領事館外大規模示威

數以百計維吾爾 人赴中國 駐伊斯坦堡總領事館外示威，抗議中國國務委員兼外交部長王毅到訪。維吾爾社群在安卡拉的記者會則強調，中國所犯種族滅絕罪行再也無法掩蓋。

「中共 ，釋放我們家人」、「中共，停止種族滅絕」、「中共，關閉集中營」。數以百計居住土耳其的維吾爾人今天在中國駐伊斯坦堡總領事館外示威，抗議王毅到訪。

代表抗議民眾以中文宣讀聲明的西爾買買提．加吾蘭（Xiermaimaiti Jiawulan）在活動中說：「中共在東突厥斯坦建立集中營以來，我們民族經歷的苦難已經到了忍無可忍的地步，我們維吾爾人面臨著生死存亡的艱難時刻。」

聲明提到：「中共暴政試圖以最野蠻、最慘酷的手段，從肉體上、精神上毀滅我們的民族，建立集中營折磨我們成千上萬同胞、消滅我們的文化、踐踏我們的宗教信仰、奴役我們的人民，殺害無數個同胞。」

土耳其外交部23日在聲明中指出，王毅於24至26日訪問土耳其，「將會探討雙邊，以及當前的區域和國際議題」，並獲總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）接見。

與此同時，26個非政府組織今天在安卡拉召開「持續中的東突厥斯坦種族滅絕」記者會，抗議王毅到訪。

美國國務院1月19日認定中國在新疆構成種族滅絕；加拿大和荷蘭國會2月相繼通過動議，譴責中國處理境內穆斯林少數族群維吾爾人的方式等於種族滅絕。美國、英國、加拿大和歐洲聯盟22日共同採取行動，針對侵犯新疆維吾爾人權，對中國官員和實體實施制裁。

東突厥斯坦組織國際協會主席伊達耶圖拉．烏古斯汗（Hidayet Oguzhan）在記者會中宣讀聲明說，「這些制裁帶給我們希望」、「種族滅絕罪行再也掩蓋不了，已經對國際體系的原則構成威脅」。他提醒關注中國債務陷阱的問題，呼籲各國處理對中國關係時能夠優先考慮「種族滅絕」問題。

中國全國人民代表大會常務委員會去年12月批准2017年和土耳其簽署的引渡條約，遭受迫害而逃亡到土耳其的維吾爾人擔憂，若土耳其也批准，中國可利用條約羅織罪名，引渡尋求自由的異議維吾爾人，而且可能利用提供經濟利益來影響土耳其政府。

世界維吾爾代表大會副主席艾克林（Erkin Ekrem）在記者會中指出，中國不具有現代法律思維，中方通過的土中引渡條約條文在政治犯、死刑犯、國民的定義上存在許多陷阱，未來可能對維吾爾人造成莫大危害。

他強調，維吾爾人有責任維護土耳其的國家利益，但也提醒安卡拉當局，與中國加強關係的同時，也必須關注自由、人權、民主等普世價值。