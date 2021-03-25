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抵制H&M 華春瑩批：一些外國人吃飯砸碗

特派記者林則宏、呂佳蓉／上海─北京報導
時尚品牌H&M在北京的一家門店。(美聯社)
時尚品牌H&M在北京的一家門店。(美聯社)

瑞典快時尚品牌H&M因拒用新疆棉在中國遭抵制的風波持續延燒，多家跨國品牌昨天也被點名存在相同行徑。中國外交部發言人華春瑩強調，「中國老百姓不允許一些外國人一邊吃著中國的飯，一邊砸著中國的碗」。

H&M在中國遭電商下架後，環球時報昨天進一步點名愛迪達、NIKE、UNIQLO等業者存在相同的問題。

此一事件成為昨天中國外交部記者會外國媒體關注的焦點。華春瑩特別出示兩張照片，一張是早期美國黑人被強迫在棉花田採摘的照片，另一張是新疆棉花田裡的情景。她表示，新疆近70%棉花已是機械化採摘，有關新疆「強迫勞動」摘棉花的指責根本不存在。

環球時報指出，H&M決定不再採用新疆棉花是基於「瑞士良好棉花發展協會」（BCI）的判斷，及一些民間報告與媒體報導。

儘管中國網路上抵制聲浪高漲，但並未影響H&M實體門店的正常營運。上海淮海中路上的H&M，昨天上午10時開業後就陸續有消費者上門。一位年輕女孩說，「真在意這事的人，就不會在這時候還來買衣服了。」北京三里屯的H&M，也有不少民眾前來逛街，但附近駐守保安巡邏，表示「這裡不讓拍」。

隨著事件擴大，遭點名的品牌中國代言人紛紛發表聲明撇清關係。包括中國藝人黃軒、宋茜宣布與H&M解約；王一博、譚松韻宣布與NIKE終止合作；楊冪、迪麗熱巴、王嘉爾、陳奕迅等，宣布終止與愛迪達所有合作。

中國 新疆 華春瑩 H&M

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