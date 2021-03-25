新疆棉花如雪片般切割 周冬雨、許光漢、陳偉霆發聲明

周冬雨在微博發表聲明。圖／取自微博

今天沸沸揚揚的「新疆 棉花」事件，陸續有品牌代言人表態切割，周冬雨發表支持新疆棉花聲明、切割BURBERRY，「王者榮耀」手遊也跟進和品牌斷開；TOMMY HILFIGER陳偉霆所屬英皇娛樂集團，也在官方微博上聲明，陳偉霆終止與品牌合作，陳述「陳偉霆先生堅決抵制及反對任何污化及造謠中國 的言論及行為，堅決維護祖國利益和尊嚴」。

這場「#我支持新疆棉花」的烈火持續燃燒，Calvin Klein Jeans大中華區代言人許光漢也發表了聲明，終止一切與Calvin Klein Jeans的合作。本次大規模的切割，起因於非營利組織「良好棉花發展協會（Better Cotton Iniciative，簡稱BCI）」，在新疆維吾爾族自治區，發現部分的棉花生產方式可能來自「受迫勞工 」，加上BCI在該地區的棉花來源查證受到阻礙，因此停止發出採購許可，進而H&M、UNIQLO、GAP、Nike和PUMA、BURBERRY、TOMMY HILFIGER、Calvin Klein Jeans陸續被網友點名，影響所及仍持續擴大中。