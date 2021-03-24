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中國大外宣進占YouTube 聲稱新疆生活美好自由

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中國大外宣進占YouTube 聲稱新疆生活美好自由

中央社／台北24日電
中國因新疆人權問題連遭美國、歐盟等西方陣營制裁，YouTube突然冒出多個疑似中國「大外宣」的帳號，上傳新疆少數民族自稱「生活美好、行動自由」的影片，引起海外人權團體強烈質疑。圖為民眾2月19日在華府抗議新疆設「再教育營」。(路透)
中國因新疆人權問題連遭美國、歐盟等西方陣營制裁，YouTube突然冒出多個疑似中國「大外宣」的帳號，上傳新疆少數民族自稱「生活美好、行動自由」的影片，引起海外人權團體強烈質疑。圖為民眾2月19日在華府抗議新疆設「再教育營」。(路透)

中國新疆人權問題連遭美國、歐盟等西方陣營制裁，YouTube突然冒出多個疑似中國「大外宣」的帳號，上傳新疆少數民族自稱「生活美好、行動自由」的影片，引起海外人權團體強烈質疑。

人權團體質疑，新疆的網路管制遠比中國其他地方嚴格得多，這些普通少數民族人士「是怎麼把影片上傳的」？

綜合網路訊息及自由亞洲電台報導，YouTube近日出現好幾部刻意親民、宣傳意味十足的影片。其中，一名自稱「阿依圖娜」的維吾爾族女子，指自己「來聊一個對於女性來說比較私密的話題」、又說許多（中國）網友稱呼她「古麗」，雖然她叫阿依圖娜，但很多網友還是喜歡叫她「古麗」。

另一名自稱「阿伊達依」的哈薩克族年輕女子則在影片中說，她和家人要到縣城買菜，並準備要去新疆伊犁、昭蘇等地，目前還在路上，「有些地方還在修路，太陽已經下山了」。實則刻意強調自己和家人「行動自由」。

還有一名自稱「小薩」的哈薩克族年輕男牧民則說，自己家旁的風景有如仙境，家裡有150多匹馬，其他有的家庭還坐擁1萬多畝的草場。畫面還顯示，牧民家裡擺著豐盛的蘋果、奶茶、乾果等食物。

根據報導，旅居哈薩克的新疆哈薩克族商人迪娜透露，在她的家鄉新疆伊犁，當地學生畢業後被要求到村委會，錄下歌頌新疆生活美好的影片。但把影片上傳到境外網站的是「國家幹部」，而不是這些上鏡頭的畢業生，他們並不知道自己的影片被上傳到網路上。

世界維吾爾代表大會發言人迪里夏提（Dilxat Raxit）對此表示，世維會已經注意到有人利用YouTube 頻道散布虛假訊息，以配合北京因應國際社會壓力，企圖歪曲當地維吾爾人遭到中國系統性迫害的現實。

哈薩克人權組織「阿塔珠爾特志願者組織」創辦人賽爾克堅（Serikzhan Bilash）指出，YouTube在中國被封鎖，少數民族被嚴禁翻牆上境外網站，但那些頻道的註冊者卻能有幾十個，證明這些都是中國針對外國的宣傳，看似這些哈薩克人、維吾爾人生活很充實、很自由，這種假象「能騙誰呢」？

哈薩克中國研究學者熱依斯汗也認為，這些讚美新疆少數民族生活的影片，相信是由官方策劃發到境外網站，影片裡的主角都是官方指派的表演者。如果新疆真像影描述得那麼美好，中國政府為何禁止外國獨立機構及外媒到新疆展開調查及採訪？

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