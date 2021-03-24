H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

H&M 一紙拒用新疆產品和合作的聲明，引發中國抵制潮。（ 路透）

瑞典 大型連鎖服裝零售商H&M在網站發布聲明，指因關注到民間社會組織和媒體的報導，禁止與新疆 地區的服裝廠合作，取消採購產品。今日晚間，中國 官媒發文批評H&M，與之有合作的中國男星黃軒與女明星宋茜，均發表聲明，強調已與H&M沒有關係。

美歐等西方國家針對新疆人權問題對中國進行制裁後，H&M國際官網今天發表聲明說，對來自公民社會組織的報告和媒體的報導深表關注，其中包括對新疆少數民族遭到強迫勞動和宗教歧視的指控。聲明強調，H&M不與任何位於新疆的服裝製造工廠合作，也不從該地區採購原料與產品。

瑞典服裝品牌H&M拒用新疆棉花後，在中國引發抵制浪潮。H&M中國社群平台遭怒罵留言灌爆；電商平台京東率先下架所有商品。目前，中國的電商平台如京東、天貓等都已搜尋不到H&M的商品。

中國官媒央視表示，H&M集團行徑是打著維護人權，實則違背公理良知，目的是破壞中國企業與勞動者的發展空間；聲稱遵循國際市場準則，「實則吃中國的飯，砸中國的鍋。當面一套背後一套，毫無企業社會責任」。

中國知名演員黃軒工作室下午發表聲明，宣布與H&M已無合作，強調黃軒及團隊「堅決反對任何形式企圖對國家及人權進行抹黑造謠的行為」。黃軒原本是該品牌大中華區男裝代言人。宋茜工作室也發表聲明，表示與H&M品牌目前沒有任何合作關係，抵制一切針對中國的汙名化行為。

近日中國與西方國家對於新疆問題的矛盾越演越烈，中國外交部批評，這幾個國家充當人權教師爺。