華春瑩：美與盟友擺出打群架樣子 讓人想起八國聯軍

中國外交部發言人華春瑩。新華社資料照片

中國 外交部發言人華春瑩 24日在例行記者會上表示，美國及其五眼聯盟的盟友，擺出了一副要打群架的樣子，他們的嘴臉不禁讓人想起當年的八國聯軍。

澳洲和紐西蘭外長23日發表聯合聲明，表示認同美加英歐的涉疆關切，歡迎他們的制裁措施。面對記者詢問是否擔心這些國家聯合起來對付中國？華春瑩做上述表示。

華春瑩還表示，這幾個國家顯然是搞錯了時代，身子進入了21世紀的第二個10年，對中國時，腦子還停留在19世紀末的晚清，他們顯然不了解中國，不了解世界。現在的中國已經不是120年前的中國，中國人民是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的。而且聯合國有190多個成員國，五眼聯盟等幾個盟友代表不了國際社會。

華春瑩說，看看世界地圖就知道，中國的朋友遍天下，我們有什麼可擔心的呢？

華春瑩表示，新疆地區的大門始終是敞開的，歡迎任何不帶偏見的外國人士訪疆，但堅決反對任何有罪推定式的所謂調查和問責，堅決反對任何人利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

對於歐洲議會決定取消中歐全面投資 協定審議會，華春瑩說：「我只想說一句，中歐投資協定不是恩賜，是互利互惠的。」