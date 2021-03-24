我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

GAC：長榮擱淺貨櫃輪已移靠岸邊 很快就能恢復航運

亞城到科州槍擊屠殺：槍枝管制的美式老毛病？

華春瑩：美與盟友擺出打群架樣子 讓人想起八國聯軍

記者李仲維／即時報導
中國外交部發言人華春瑩。新華社資料照片
中國外交部發言人華春瑩。新華社資料照片

中國外交部發言人華春瑩24日在例行記者會上表示，美國及其五眼聯盟的盟友，擺出了一副要打群架的樣子，他們的嘴臉不禁讓人想起當年的八國聯軍。

澳洲和紐西蘭外長23日發表聯合聲明，表示認同美加英歐的涉疆關切，歡迎他們的制裁措施。面對記者詢問是否擔心這些國家聯合起來對付中國？華春瑩做上述表示。

華春瑩還表示，這幾個國家顯然是搞錯了時代，身子進入了21世紀的第二個10年，對中國時，腦子還停留在19世紀末的晚清，他們顯然不了解中國，不了解世界。現在的中國已經不是120年前的中國，中國人民是惹不得的，如果惹翻了是不好辦的。而且聯合國有190多個成員國，五眼聯盟等幾個盟友代表不了國際社會。

華春瑩說，看看世界地圖就知道，中國的朋友遍天下，我們有什麼可擔心的呢？

華春瑩表示，新疆地區的大門始終是敞開的，歡迎任何不帶偏見的外國人士訪疆，但堅決反對任何有罪推定式的所謂調查和問責，堅決反對任何人利用此事進行政治操弄，向中方施壓。

對於歐洲議會決定取消中歐全面投資協定審議會，華春瑩說：「我只想說一句，中歐投資協定不是恩賜，是互利互惠的。」

中國 華春瑩 投資

上一則

新疆拜城級地震 已致3人死亡65戶房屋受損

下一則

H&M拒用新疆產品和合作 中國掀起抵制潮

延伸閱讀

中國擬推中俄旅遊通行證

中國擬推中俄旅遊通行證
西方就新疆制裁中國 華春瑩：他們不配當人權判官

西方就新疆制裁中國 華春瑩：他們不配當人權判官
美偵察機再對中抵近偵察 距離史上最近

美偵察機再對中抵近偵察 距離史上最近
華春瑩推文 羌繡傳人楊華珍：沒想到她知道我

華春瑩推文 羌繡傳人楊華珍：沒想到她知道我

熱門新聞

美方代表團中「染紫頭髮」的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

2021-03-21 21:02
一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
「最美女翻譯」張京。（取材自新民周刊）

張京暴紅後…網關注「翻譯國家隊」四大女神

2021-03-23 08:00
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴

科州槍擊案確認受害者身分 兇嫌10項謀殺罪起訴
好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚

好市多遇大媽狂翻7袋烤雞「驗屍」 她一句嗆爆網狂讚
中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫

中國6年內侵台？ 美準印太司令：更迫在眉睫
紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地

紐約7旬華翁 遭非裔連擊十拳倒地
科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」

科州槍案／砰砰砰 槍手進門就開槍 「覺得自己像中彈」