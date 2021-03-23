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臨床證實激發免疫反應 中國科興疫苗3歲也能打

編譯柯立偉／綜合報導
中國科興生物23日宣布，科興疫苗對3至17歲的兒童安全有效。圖為中國杭州一位護士正在準備施打科興疫苗。(美聯社)
中國科興生物23日宣布，科興疫苗對3至17歲的兒童安全有效。圖為中國杭州一位護士正在準備施打科興疫苗。(美聯社)

北京科興藥廠說，根據初步的研究結果顯示，他們生產的疫苗，對3到17歲的兒童也有保護力，而且已將研究報告提報北京衛生當局。

目前中國已緊急授權，允許成人施打科興疫苗，但3至17歲的兒童因對疫苗的反應可能不同於成人，再加上研究資料不足，尚未批准使用。

在科興公司針對兒童進行的臨床試驗中，中國共有550名受試者，目前已證實這款疫苗也可以在兒童身上誘發免疫反應；550名受試者中，只有兩名分別是三歲與六歲的兒童出現高燒。

新加坡大學醫學院教授黃英勇(Eng Eong Ooi)指出，能夠證實這款疫苗能有效激發免疫反應，並且對接種者安全無虞固然值得開心，但從科興公司現在已公開的資料來看，「仍不足以做出最終結論。」

目前的研究顯示，相比於成人，兒童因新冠病毒而引起重症的機率不高，也因此大多數藥廠都專注於研究成人的疫苗。然而，如果無法研發出對兒童有效的疫苗，疫情仍難以告終。

相對於中國的科興疫苗，西方國家主要使用的輝瑞(Pfizer)疫苗目前正在研究其疫苗對12至16歲兒童的效力；另一款莫德納(Moderna)疫苗也在上周宣布將研究12歲以下的幼兒對疫苗的反應。

不同於輝瑞或莫德納疫苗使用信使核醣核酸(mRNA)的機制轉錄免疫反應，科興疫苗則是一款「滅活菌疫苗」，也就是將已經死亡的病毒注入人體，這樣一來可以激發人體免疫反應，二來又不至於讓人體感染新冠病毒。許多早期研發的疫苗都是透過這樣的機制防堵傳染病的擴散，例如狂犬病疫苗。

中國疫苗最大的優勢是可以以攝氏2至8度(35.6至46.4華氏度)的溫度儲存運送，這對無法負擔成本高昂的冷鏈的開發中國家而言，不啻是一大福音。美德合作研發的莫德納疫苗，須以攝氏零下20度(華氏-4度)低溫保存，而輝瑞疫苗更須在攝氏零下70度(華氏-94度)的低溫中才能有效。

雖然科興疫苗的有效率只有大約50.4%，遠遠不及輝瑞與莫德納的95%，但仍是一款「不是最好，但仍值得」的疫苗。

疫苗 中國 莫德納

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