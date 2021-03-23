一年倒閉逾1.2萬家 中國網吧快速消失中

中國網吧正在快速消失中，去年就有超過1.2萬家網吧結束營業。（取自觀察者網）

網吧曾是中國 「80後」、「90後」上網、玩遊戲、消磨時光的好去處。然而，隨著個人電腦普及、當前年輕人更習慣透過手機玩遊戲，加上去年的新冠肺炎疫情 ，讓網吧正在快速消失。工人日報指出，去年全年，全中國就有1萬2,888家網吧結束營業。

在山東濟南經營網吧已16年的老金告訴工人日報，「等租約到期，就不幹了。」今年可能就是他開網吧的最後一年。

老金開網吧的第二年，就租了一個200多平方公尺的商鋪擴大規模。他回憶，「生意最好的時候，這條600多米的街上有6家如此規模的網吧，到了晚上和節假日，家家爆滿。」

「現在這裡只剩我一家了。如果那時有人跟我說，有一天我的網吧會倒閉，我是不會相信的。」老金說。

工人日報指出，據統計，2020年，中國網吧相關企業吊銷數量為3,638家，註銷數量為9,250家。亦即，去年一整年，全中國就有1萬2,888家網吧消失。

截至今年2月，中國還在營業中的網吧家數為12萬4,818家。

業內人士表示，網吧較為風靡的時候，中國家庭電腦普及程度還不高，當時要上網、玩遊戲只能去網吧。但對於現在的「00後」年輕人而言，已經沒有必須去網咖的理由了。

北京一家網吧老板陳冠旭回憶說，2017年推出的遊戲「絕地求生」大有席捲全球之勢，當時整個行業都為之一振。為吸引顧客、抓住行業「新風口」，網吧老板紛紛投資 將「網吧」升級為「網咖」。

「網咖與網吧的區別，首先就在於硬件配置上，處理器、顯卡、高刷新頻率電競屏、高端機械鍵鼠、專業電競椅是標配，一台電腦需要過（人民幣）萬元。」陳冠旭說，網咖還增加了水吧、手遊、桌遊之類的配套服務，定位成遊戲玩家休息社交的場所。

而在「網吧」升級「網咖」的這輪洗牌中，未能成功升級的率先被淘汰了。

2017年「十一」開業期間，高階配備為陳冠旭的網咖吸引了眾多顧客，半個月的會員充值金額就達到人民幣50萬元。但由於「絕地求生」遊戲存在一些漏洞，以及外掛軟體的出現，導致遊戲人數銳減。

分析指出，這次「回光返照」對網吧行業反而造成巨大打擊，升級成為網咖後的設備費、維護費、人事成本都增加了，但消費者卻不買帳。此外，一些大城市出現的「電競館」，也讓個體經營、資金壓力大的網吧業者一一敗下陣來。

同樣經歷了轉型為網咖的網吧老板王夢尚表示，近幾年，市場沒有新的爆款遊戲，來網咖玩遊戲的顧客就更少了。「當初設想3年時間回本，等設備面臨淘汰時再決定抽身不幹或者繼續投資，誰知2020年來勢洶洶的疫情直接擊垮了我。」