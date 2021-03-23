中國擬推中俄旅遊通行證

中俄外長會晤後，中國外長王毅（右）表示，中國將推行安全國際旅遊通行證，供往來俄羅斯之用。（路透）

據香港電台報導，中國 國務委員兼外長王毅23日在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫會談時指出，在聯合國人權理事會會議上，80多個國家以共同或單獨發言形式聲援和支持中國在新疆 問題上的正當立場，說明少數西方勢力操弄代表不了國際社會，倒行逆施根本阻擋不了中國前進的步伐，也無法扭轉歷史發展的潮流。

他表示，中國將推行安全國際旅遊通行證，供往來俄羅斯之用。

在北京，外交部召見歐盟 駐華代表團團長，對歐盟以新疆人權問題對華制裁提出嚴正抗議和強烈譴責。副部長秦剛指出，歐盟基於涉疆謊言和虛假信息搞對華制裁，於實不符，於法無據，於理不合，中方敦促歐方認識到錯誤嚴重性並糾正錯誤。

中國外交部發言人華春瑩表示，中國外交部強烈譴責歐盟、美國、英國與加拿大制裁4名新疆官員，中方已提出嚴重交涉。

華春瑩表示，新疆各族人民享有穩定、安全、發展、進步，是最成功的人權故事之一，批評英、美、加和歐盟一些政客不願意承認這些事實，以謊言和虛假信息為由制裁中方人員，以人權的幌子干涉中國內政，企圖壓制中國的發展，所作所為是對中國民眾名譽的詆毀與冒犯。

華春瑩強調，發起制裁的國家自身人權問題上劣跡斑斑，根本不配自封人權判官。她又說，幾個所謂學者、媒體與官方勾結，就能事無忌憚抹黑攻擊中國而不受懲罰的日子，已經一去不復返，他們終於將為自己的愚蠢與傲慢付出代價。