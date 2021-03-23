西方就新疆制裁中國 華春瑩：他們不配當人權判官

歐盟22日就新疆人權問題制裁中國，美國、加拿大及英國也緊追在後，加入制裁行列，中國外交部23日駁斥，這幾個國家根本不配當人權判官、人權教師爺。（圖／取自中國外交部網站）

歐盟22日就新疆 人權問題制裁中國 ，美國、加拿大及英國也緊追在後，加入制裁中國行列。同日，美國、英國及加拿大外長發表聯合聲明，對中方持續違反人權和在新疆進行的虐待行為表示深切關注。中國外交部23日駁斥「這幾個國家自封人權判官、充當人權教師爺，但自己在人權問題上劣跡斑斑，他們根本不配。」

澎湃新聞報導，中國外交部發言人華春瑩 於23日舉行的例行記者會上表示，「美英加和歐盟基於謊言和虛假訊息，以人權為由對中國新疆有關人員和機構實施制裁，中方予以強烈譴責。」中國外交部負責人已分別召見歐盟駐華使團團長、英國駐華大使提出嚴正交涉，昨晚中方已第一時間表明嚴正立場，並宣布對歐方相關機構和人員實施制裁，中方也已向美方和加方提出了嚴正交涉。

華春瑩指出，40年來，新疆維吾爾族的人口從550萬增長到1280萬，人均壽命從30歲提高到72歲，包括維吾爾族在內的新疆各族民眾，依法享有中國憲法和法律賦予的各項權利。中國新疆地區各族人民享有穩定、安全、發展、進步，這是最成功的人權故事之一，「但是美、英、加、歐盟的一些政客顯然不願意承認這個事實，他們對一些反華政客和所謂學者惡意捏造的證據如獲至寶，全然無視那些拼湊的所謂事實，完全基於虛假的所謂內部文件、受害人陳述和來源不明的資訊，甚至對中國官方文件和數據斷章取義和歪曲篡改，這些只能證明他們關心的根本不是什麼人權，在乎的根本不是什麼真相。」

華春瑩說，美、英、加、歐盟不願意看到中國的成功發展，不願意看到中國人民過上越來越好的生活，於是打著人權的幌子，以各種藉口來干涉中國內政，企圖遏制中國的發展。「他們所作所為是對中國人民名譽和尊嚴的詆毀和冒犯，是對中國內政的公然干涉，是對中國主權和安全利益的嚴重侵犯。」

華春瑩表示，「這幾個國家自封人權判官、充當人權教師爺，但是自身在人權問題上劣跡斑斑，他們沒有任何資格指責中國，甚至將自己犯過的罪、做過的惡強加給中國。」

她舉例，「早在20世紀初，德國的殖民者就對非洲納米比亞的土著居民大開殺戒。1904年到1908年，德國殖民軍殺害了數萬土著居民，包括赫里羅族和那馬族，被聯合國經社理事會、人權委員會報告稱為20世紀的第一場種族滅絕。美英及其盟軍在阿富汗違反日內瓦公約，殘忍殺害無辜平民，犯下了嚴重的戰爭罪和反人類罪。19世紀70年代，加拿大政府將同化原住民列入官方議程，公開宣揚扼殺印第安血統，從他們的孩子開始，透過設立寄宿學校，對原住民實施文化滅絕政策，據不完全統計，超過15萬原住民的兒童被迫送進學校。」

華春瑩強調，「歷史和事實表明，這幾個國家想當人權教師爺，但他們根本不配，他們既非聖人，更無實力。」她說，希望他們明白今天的中國，不是伊拉克，不是利比亞，也不是敘利亞，更不是120年前的中國，外國列強架起幾門大炮就能打開中國大門的時代已經一去不復返了。「幾個所謂的學者和媒體與官方勾結就能肆無忌憚地抹黑攻擊他國，而不受任何懲罰的日子也一去不復返了。」

華春瑩更強調，奉勸不要低估中國人民捍衛國家利益與民族尊嚴的堅定意志。「來而不往非禮也」，「他們終將為他們的愚蠢和傲慢付出代價。」