中國宣布正式核准RCEP 領先其餘14個成員國

中國商務部宣布，中國已完成RCEP的核准。（美聯社）

中國 商務部今日宣布，中國已完成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP ）的核准，成為率先批准該協定的國家。RCEP各成員國均表示，將在今年底前批准協定，推動RCEP於明年1月1日生效。

RCEP由中國、日本、韓國、澳洲、紐西蘭和東協十國組成，這15個成員國於去年11月15日正式簽署該協定。RCEP成員國總人口達22.7億，GDP達26兆美元，出口總額達5.2兆美元，這三項指標均占全球總量的30%左右，是目前全球規模最大的自由貿易協定。

中國國務院總理李克強 11日在今年全國人大會議落幕後的中外記者會上談到RCEP時表示，經過8年的努力，去年東協10國與中、日、韓、澳、紐等15國談成了RCEP協定，這是世界上最大的自貿區，是不同社會制度、文化習俗，不同發展階段國家共同建設的。

李克強說，「這說明，只要相互尊重、平等相待，可以談出共識，找到共同利益，擴大各國人民的福祉，而且有助於地區產業鏈、供應鏈的穩定，會給世界經濟增添動力。」

他強調，中國是世界產業鏈、供應鏈的重要組成部分，中國不僅要發揮自身的作用，而且要履行自身的責任，維護以世貿組織規則為基礎的多邊貿易體制。只要是對互利共贏有利的，無論是多邊、雙邊的機制，中國都持積極開放的態度。