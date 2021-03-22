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法中外交較勁白熱化 外長將召盧沙野提醒分際

中央社巴黎22日專電
中國駐法國大使盧沙野。（歐新社）
中國駐法國大使盧沙野。（歐新社）

中國駐法大使盧沙野失言風波越演越烈，法國外交部今天嚴正譴責中國使館不尊重外交公約，並要求召見盧沙野以表達不滿。未料中國使館自爆今天因行程拒絕召見，明天再前往外交部說明。

面對中國大使館不斷放話與法國各界的持續聲討，法國外交部今晚正式做出回應。新聞稿表示，「有鑒於中國大使館過去幾天公開的不當發言，包括對於國會議員與一名學者的污辱和威脅，我們在此提醒維也納外交關係公約中對於外館運作的基本規範，例如對於公開言論。中國使館請謹守公約」。

法國外交部在新聞稿中強調，在法國，尊重原則與基本自由是對每個人的要求，包括學術與研究自由、個人自由、對權力分立與法國憲法原則的尊重。「對獨立學者的污辱以及和法國議員的爭議，不僅令人無法接受，也完全不應存在於中國大使館負責推動的法中關係裡。中國大使館應該要尊重權力分立，以及法蘭西共和國的所有法律」。

此外中國外交部發言人今天宣布將制裁歐盟10名人員和4個實體，以報復歐盟對中國4名官員和一家建設公司所祭出的制裁。中國外交部新聞稿中指控，「歐方嚴重損害中方主權和利益、惡意傳播謊言和虛假信息」。制裁名單中也包括法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphaël Glucksmann）。

對此，法國外交部新聞稿也表示，中方今天宣布的這個決定「令人無法接受」。「這個決定顯然是為了要回應歐盟因新疆人權受嚴重侵犯所進行的制裁。但透過攻擊學術自由、言論自由和民主基本自由，中國不僅無法回應歐盟適當的關切，也無助於推動與歐盟27個成員國間的對話」。

最後，新聞稿強調，法國外交部將召見中國駐法大使盧沙野，以當面向他傳達以上這些訊息。

外長勒德里安（Jean-Yves Le Drian）本人今晚也針對中國駐法使館在推特上一連發出兩則貼文，口氣相當嚴峻，事態嚴重性可見一斑。

他寫道：「中國駐法使館針對歐洲議員、學者與外交人員的言論與行為完全不可接受。我已要求召見中國駐法大使，以嚴正提醒他這些訊息。」

就當外界還在猜測何時會召見之時，中國使館在勒德里安推文後半小時自行於推特上爆料，寫道：「大使盧沙野今天因行程關係無法前往法國外交部。他明天將會前往外交部，針對歐盟制裁中國人員與機構，以及台灣相關問題進行說明。」

法國國際關係研究所（IFRI）中國研究員朱利安（Marc Julienne）引用中國使館推特，並評論：「不可置信的推文！中國大使不是被外交部召見，他是要去『進行說明』。對槓交火無極限。」

中國 歐盟 大使館

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