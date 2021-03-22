BBC訪問前微博審查員：一天接200條刪帖令

BBC近日專訪一名曾為新浪微博審查員的中國人士說，他在任職期間最多一天能接到200條指令，要求刪帖、封鎖敏感詞。（示意圖／取自Pixabay圖庫）

英國 廣播公司（BBC）近日專訪一名曾為新浪微博審查員的中國 人士說，他在任職期間最多一天能接到200條指令，要求刪帖、封鎖敏感詞。

BBC中文網20日報導，名為「劉力朋」的中國男子於2011至2013年間擔任新浪微博審查員。他透露，「一開始接到直接命令要求刪帖屏蔽的每天也就十幾個，到後來一天能有好幾十個要求刪帖屏蔽的敏感詞，再後來要刪帖屏蔽的敏感詞越來越多，一天能有超過200條指令。」

報導的一張圖片顯示，2014年8月23日的數條審查訊息包括「長沙火車站一男子將3人劃傷，傷者無大礙，新聞內容注意處理聯繫新疆 人砍人的謠言內容」、「昨晚在長春市創業大街大潤發超市門口發生一起砍人事件，被捅傷者傷勢較嚴重，在新聞出來前，說是新疆人所為的都刪。一般討論的不用處理」。

「劉力朋」去年舉家離開中國抵達美國，並公開了自己任職期間所保留的「審查日誌」。

香港01今天轉發了上述新聞，並提到BBC近期與中國政府紛爭不斷，包括中國外交部2月4日批評BBC涉及中國新疆報導與事實不符，而當天英國媒體監管機關通訊管理局（Ofcom）公布撤銷中國官媒中國環球電視網（CGTN）在英國的播放執照。

隨後，中國國家廣播電視總局於同月12日禁止BBC世界新聞頻道在中國境內落地，官方香港電台隨後宣布不再轉播BBC世界新聞頻道。

此外，英國駐北京大使吳若蘭（Caroline Wilson）本月2日發表文章「外國媒體憎恨中國嗎？」她在文章中評論中國媒體環境，表達對BBC等西方媒體的支持立場。

中國外交部新聞司負責人近日則針對BBC世界新聞頻道涉疆「強迫勞動」、中國「限制新聞自由」和BBC廣播四台「假信息之龍」等報導，向BBC駐京分社提出交涉。