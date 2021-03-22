金正恩傳達口信予習近平 中朝將加強為世所羨慕的關係

中共總書記習近平（左）與北韓領導人金正恩。新華社資料照片

美中高層對話落幕後，中國 與北韓關係也出現新動態。中共中央對外聯絡部部長宋濤22日與北韓駐中國大使李龍男會面。李龍男轉述北韓領導人金正恩 的口信，表示要將中朝關係加強為世所羨慕的關係；宋濤則轉述中共總書記習近平 的口信，指出堅持半島問題政治解決方向，維護半島和平穩定。

據中國官媒央視新聞報導，宋濤是接受習近平與中共中央指派，在北京應約與李龍男會面。

報導稱，李龍男轉達了金正恩致習近平的口信，全面通報朝鮮勞動黨八大情況，高度評價中國黨和人民在習近平的領導下，成功抗擊全球公共衛生危機，並在全面建成小康社會、徹底消除貧困的鬥爭中取得舉世矚目的成就。

金正恩並表示，將中朝關係加強發展為世所羡慕的關係，以友誼和團結推動社會主義事業前進，是他以及朝鮮黨和人民堅定不移的立場。朝方堅信，中朝友好關係將按照時代要求和兩國人民的志向、意願、根本利益，得到升華發展。

宋濤也轉達了習近平致金正恩的口信。當中，習近平再次祝賀朝鮮勞動黨八大召開，表示中朝傳統友誼是兩黨、兩國、兩國人民共同的寶貴財富。新形勢下，中方願同「朝鮮同志」攜手努力，維護好、鞏固好、發展好中朝關係，推動兩國社會主義事業不斷取得新成果，更好造福兩國人民。

習近平強調，當前，百年變局與世紀疫情疊加作用，國際和地區形勢深刻演變。中方願同朝方和有關方一道，堅持半島問題政治解決方向，維護半島和平穩定，為地區和平穩定與發展繁榮作出新的積極貢獻。