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中美對話餘波盪漾╱美方翻譯挨批「夾帶私貨」

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中美對話餘波盪漾 美方翻譯挨批「夾帶私貨」

中國新聞組／北京22日電
美方代表團中「染紫頭髮」（左）的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)
美方代表團中「染紫頭髮」（左）的翻譯人員，引發不少爭議。(視頻截圖)

中美高層戰略對話上周四、五結束後，相關話題仍在網路上發酵。昨天微博上熱議中美雙方翻譯比較，而美方的翻譯除了「一頭紫髮」被揶揄，翻譯的專業度也被質疑。有中國媒體指出，美方翻譯在翻譯美國國務卿布林肯的發言時，有「火上澆油、夾帶私貨」，誇大了布林肯原文的攻擊性。

觀察者網報導，在此次中美高層戰略對話的首場會談中，由美國國務卿布林肯首先發言，內容提到新疆、香港與台灣議題，也指控中方對美國的網路攻擊和對美國盟友的經濟脅迫等行為，「威脅到了維護全球穩定的基於規則的秩序」（Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability.）；但美方「紫髮」翻譯在此翻譯成「對於世界的利益來說都是還一種損害，我們當然不樂見」。

報導指，美方翻譯員的譯文措辭，加深了攻擊中國的意味，攻擊性更強。

➤➤➤與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

美方翻譯在另一處也發生翻譯與原文出入。報導指，布林肯原文稱：「基於規則的國際秩序有助於各國和平解決分歧，有效地協調多邊努力」（It helps countries resolve differences peacefully），翻譯員翻成「因為我們要爭取和平，希望能通過多邊的這個辦法，來解決問題」，並且還多加了一句布林肯原文沒說的「這個世界也是非常同意這樣的一種做法」。

報導稱，布林肯在上述發言中還提到了「commerce（生意、貿易）」一詞，但在翻譯員的譯文中卻沒有出現，反而多出「爭取和平」一詞，讓布林肯整段發言增添了與「戰爭」相關而非「經濟」相關的內容。

報導也引述中國專研翻譯的微信公眾號「獨到英語」分析指，翻譯有時為了前後譯文語氣連貫，可能會添加與原文不同的內容，可能並非翻譯員刻意加上去的。

不過，報導仍質疑，光是會談開場的一小段發言內容，美方翻譯員就有這麼多「敵意」翻譯，更長時間的閉門會議中的譯文恐怕會有更多錯誤，對於中美關係的發展和走向會有重大影響。

布林肯 美國 中國

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