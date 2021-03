中美對話餘波盪漾╱美方翻譯挨批「夾帶私貨」

美方代表團中「染紫頭髮」(左)的翻譯人員,引發不少爭議。(視頻截圖)

中美高層戰略對話上周四、五結束後,相關話題仍在網路上發酵。昨天微博上熱議中美雙方翻譯比較,而美方的翻譯除了「一頭紫髮」被揶揄,翻譯的專業度也被質疑。有中國 媒體指出,美方翻譯在翻譯美國 國務卿布林肯 的發言時,有「火上澆油、夾帶私貨」,誇大了布林肯原文的攻擊性。

觀察者網報導,在此次中美高層戰略對話的首場會談中,由美國國務卿布林肯首先發言,內容提到新疆、香港與台灣議題,也指控中方對美國的網路攻擊和對美國盟友的經濟脅迫等行為,「威脅到了維護全球穩定的基於規則的秩序」(Each of these actions threaten the rules-based order that maintains global stability.);但美方「紫髮」翻譯在此翻譯成「對於世界的利益來說都是還一種損害,我們當然不樂見」。

報導指,美方翻譯員的譯文措辭,加深了攻擊中國的意味,攻擊性更強。

美方翻譯在另一處也發生翻譯與原文出入。報導指,布林肯原文稱:「基於規則的國際秩序有助於各國和平解決分歧,有效地協調多邊努力」(It helps countries resolve differences peacefully),翻譯員翻成「因為我們要爭取和平,希望能通過多邊的這個辦法,來解決問題」,並且還多加了一句布林肯原文沒說的「這個世界也是非常同意這樣的一種做法」。

報導稱,布林肯在上述發言中還提到了「commerce(生意、貿易)」一詞,但在翻譯員的譯文中卻沒有出現,反而多出「爭取和平」一詞,讓布林肯整段發言增添了與「戰爭」相關而非「經濟」相關的內容。

報導也引述中國專研翻譯的微信公眾號「獨到英語」分析指,翻譯有時為了前後譯文語氣連貫,可能會添加與原文不同的內容,可能並非翻譯員刻意加上去的。

不過,報導仍質疑,光是會談開場的一小段發言內容,美方翻譯員就有這麼多「敵意」翻譯,更長時間的閉門會議中的譯文恐怕會有更多錯誤,對於中美關係的發展和走向會有重大影響。