中國高喊碳中和 碳排放管理員應運而生 前景看好
中國官方喊出2030年「碳達峰」、2060年「碳中和」目標後，中國人社部日前公布的18 種新職業中，「碳排放管理員」便是基於上述目標應運而生的職業，被認為前景看好。
香港中通社報導，中國人力資源和社會保障部等3個部門18日聯合發布一批新職業，「碳排放管理員」名列其中。
報導引述中國人社部官網公布資訊指出，「碳排放管理員」包含但不限於民航碳排放管理員、碳排放監測員、碳排放核算員、碳排放核查員、碳排放交易員、碳排放咨詢員等工種。
中國人社部表示，碳排放管理作為一項「技術性、綜合性較強」的工作，需要掌握相關碳排放技術，熟悉有關政策和標準，才能做好碳排放的規劃、核算、核查和評估等任務。
根據報導，可預見的是，未來「碳排放管理員」將在中國碳排放管理、交易等活動中發揮積極作用，有效推動溫室氣體減量。
除「碳排放管理員」外，中國人社部公布的另外17 個新職業分別是：集成電路工程技術人員、企業合規師、公司金融顧問、易貨師、二手車經紀人、汽車救援員、調飲師、食品安全管理師、服務機器人應用技術員、電子數據取證分析師、職業培訓師、密碼技術應用員、建築幕牆設計師、管廊運維員、酒體設計師、智能硬件（智慧型硬體）裝調員、工業視覺系統運維員。
根據報導，新職業中，「調飲師」是製作新式茶飲店員的正式職業名稱。有報告顯示，2020年中國新式茶飲消費者規模突破3.4億人，預測今年市場規模將突破人民幣1100億元。
報導指出，「調飲師」這種新興職業，不僅有利於促進靈活就業，還可帶動中國茶葉、乳類及蔬果等產業的發展。
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