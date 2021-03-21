我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平提雙碳目標 中國學者：倒逼經濟社會改革

澳外長抱怨坐「冷凳板」：聯繫中方數月 沒理我

習近平提雙碳目標 中國學者：倒逼經濟社會改革

中央社 / 台北21日電
中國總書記習近平日前宣示推動「碳達峰」、「碳中和」目標。（新華社）
中國總書記習近平日前宣示推動「碳達峰」、「碳中和」目標。（新華社）

中國總書記習近平日前宣示推動「碳達峰」、「碳中和」目標。中國學者表示，中國打算以減碳目標「倒逼改革」，在發展方式、能源結構、社會觀念等方面大舉變革。

習近平3月15日在主持召開中共中央財經委員會第9次會議時說，「實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革」。

中新社報導，中國當前能源結構以高排碳的石化能源為主，能源消費總量仍然在上升階段。而作為世界上最大的發展中國家，中國現行的碳排放規模、行業結構、資源能源結構都顯示，完成「雙碳」目標並非易事。

中共中央黨校教授竹立家對此表示，雖然難度高，但中國需要以減碳目標「倒逼改革」，在發展方式、能源結構、社會觀念等方面進行全方位深層次的系統性變革。

中國推動「雙碳」涉及「看得見的手」，與「看不見的手」。報導說，政府的碳排放監管是看的見的手，碳排放權交易市場則是看不見的手，需要以穩定的價格、活躍的市場，發揮碳交易對企業碳排放的約束作用。

除了內部改革理由，中國也認為，高標準減碳的目標彰顯中國願為全球應對氣候變化作出新貢獻的態度，有利於其國際形象。

中國外交部轄下外交學院亞洲研究所所長郭延軍認為，不少先進國家實現碳排放達峰是技術、經濟發展的自然過程，中國卻是為應對全球氣候變化自我加壓、主動進行經濟社會系統性變革，中國的舉措「為世界範圍進行全球氣候治理提供了另一種參照與可能」。

中國 減碳 習近平

上一則

澳外長抱怨坐「冷凳板」：聯繫中方數月 沒理我

下一則

美媒：紐約大學上海分校 多名美籍學生遭警毆打拘留

延伸閱讀

拜登外交風格不拐彎抹角 直球對決中俄

拜登外交風格不拐彎抹角 直球對決中俄
愛國者治港 習近平智囊：港缺少有治理能力的人

愛國者治港 習近平智囊：港缺少有治理能力的人
「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」

「安全形勢不穩」習近平促備戰 第1關鍵詞「以戰領建」
頌揚人類公敵 捧習沒道理

頌揚人類公敵 捧習沒道理

熱門新聞

一張題為「兩個辛丑年對比」的圖片，在中美高層戰略對話首日會議後不久刷屏。（取材自人民日報）

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

2021-03-20 12:25
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

2021-03-20 10:01
楊潔篪在中美高層戰略對話中表示：美國沒有資格居高臨下同中國說話。（路透）

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

2021-03-19 21:41
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

兩個「辛丑年」對比照刷屏微博 網：中國已不是原來的中國

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業

與中會談美方翻譯「一頭紫髮」 挨轟不專業
「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已

「老虎楊」變成戰狼？ 余茂春：上面給指示 傳聲筒而已
華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」

華男曼哈頓停車 遊民掄拳揍傷人 數次大嚷「中國人」
失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅

失業福利免稅…已報稅者別動作 國稅局會退稅