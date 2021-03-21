習近平提雙碳目標 中國學者：倒逼經濟社會改革

中國總書記習近平日前宣示推動「碳達峰」、「碳中和」目標。（新華社）

中國 總書記習近平 日前宣示推動「碳達峰」、「碳中和」目標。中國學者表示，中國打算以減碳 目標「倒逼改革」，在發展方式、能源結構、社會觀念等方面大舉變革。

習近平3月15日在主持召開中共中央財經委員會第9次會議時說，「實現碳達峰、碳中和是一場廣泛而深刻的經濟社會系統性變革」。

中新社報導，中國當前能源結構以高排碳的石化能源為主，能源消費總量仍然在上升階段。而作為世界上最大的發展中國家，中國現行的碳排放規模、行業結構、資源能源結構都顯示，完成「雙碳」目標並非易事。

中共中央黨校教授竹立家對此表示，雖然難度高，但中國需要以減碳目標「倒逼改革」，在發展方式、能源結構、社會觀念等方面進行全方位深層次的系統性變革。

中國推動「雙碳」涉及「看得見的手」，與「看不見的手」。報導說，政府的碳排放監管是看的見的手，碳排放權交易市場則是看不見的手，需要以穩定的價格、活躍的市場，發揮碳交易對企業碳排放的約束作用。

除了內部改革理由，中國也認為，高標準減碳的目標彰顯中國願為全球應對氣候變化作出新貢獻的態度，有利於其國際形象。

中國外交部轄下外交學院亞洲研究所所長郭延軍認為，不少先進國家實現碳排放達峰是技術、經濟發展的自然過程，中國卻是為應對全球氣候變化自我加壓、主動進行經濟社會系統性變革，中國的舉措「為世界範圍進行全球氣候治理提供了另一種參照與可能」。