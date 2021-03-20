談美中分歧 傅瑩：與50年前也無法相比

前中國外交部副部長傅瑩。圖/中國發展高層論壇

前中國 外交部副部長傅瑩今在北京 一場論壇上表示，今日中美分歧再大，與50年前也無法相比。中美已是一種深度相互依存的關係，「全面脫鉤」不符合雙方根本利益。

傅瑩被普遍視為溫和派，他今日在「中國發展高層論壇」專題會「中美關係：風雲50年」上發表了題為「超越困局，以終為始」的講話。這在美中高層在阿拉斯加會晤後，傅瑩的講話格外引人矚目。

據微信 公眾號「長安街知事」消息，傅瑩表示，中美的合作應該是開放性和真誠、雙贏的合作，而不應該試圖干涉內政，搞拉幫結派、你輸我贏的爭鬥。

他強調，2021年是中美關係「解凍」後的第50個年頭，他對雙方關係發展有三點感悟。首先，在處理兩國關係時，要有以終為始（Start with the end in mind）的思考習慣，在大圖景內考慮問題。傅瑩稱，「這樣才能不被分歧所困，超越分歧聚焦合作。」

傅瑩說，50年前中美處在一種敵對關係的狀態，兩國長期隔絕和對立，彼此完全不瞭解。即便在這種情況下，兩國認識到重要的共同利益，成功超越分歧，實現雙邊關係「破冰」。今天，中美分歧再大，與50年前也無法相比。

傅瑩指出，21世紀的世界，諸如新冠疫情、氣候變化、數位安全以及對人工智慧技術應用的治理等，均需全球合作共同面對的風險和挑戰。今天的中美關係不僅關乎兩國利益，更關乎世界。

第二，對比當年，如今更多改善中美關係的有利條件。傅瑩強調，中美關係經歷一段劇烈下滑的困難階段，中方對最近幾年美方的錯誤做法是不太理解和無法接受的。

他說，現在兩國關係似乎進入一個平台期，此次在阿拉斯加的美中高層對話，未來的中美關係會再度下滑，還是能在平台期穩定下來、恢復正常、進而上升和發展，關鍵是中美能否在同一個國際秩序框架內解決彼此合理關切，實現和平共存。

最後，雙方需要承擔起歷史責任。傅瑩強調，雙方需要冷靜客觀地面對和解決分歧，「只要能夠開始行動，新的局面就會被創造出來」。