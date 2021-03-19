我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

移民身分、怕被報復 亞裔遇襲 習慣吞忍了事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

中國西安1檢驗師確診新冠 曾打過新冠疫苗

特派記者呂佳蓉／北京即時報導
圖為陝西西安民眾在接種門診前台辦理接種手續。(中新社)
圖為陝西西安民眾在接種門診前台辦理接種手續。(中新社)

中國陝西省西安18日通報一例本土病例，患者為收治新冠肺炎定點醫院的一名檢驗師，當局隨後展開大規模的採檢。據健康時報報導，這名檢驗師在此前已接種過新冠肺炎疫苗

西安市第八醫院為省、市兩級新冠肺炎患者定點收治醫院。此次感染新冠病毒的劉某為該院隔離封閉病區檢驗科一名檢驗師。他從3月4日開始，一直在醫院隔離區工作，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。

陝西省市聯合專家組研判，劉某是在隔離封閉病區內意外暴露造成偶發感染。和劉某一同在隔離封閉病區工作的33名工作人員，目前核酸檢測結果均為陰性，均已進行集中醫學隔離觀察。

據健康時報報導，昨日該報記者致電給該院檢驗科，人員回覆，檢驗科室的工作人員，能接種新冠疫苗的都已經接種，這名病患已完成新冠疫苗2針的接種，但至於為甚麼會感染病毒，大家也不清楚。

中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光對此表示，新冠疫苗保護率並非100%，接種疫苗後是比較安全而非絕對安全。

他並稱，「國產新冠疫苗在國內外已接種了數千萬人次，安全性和有效性都得到充分證實，大眾不必因這一個例而對國產疫苗產生懷疑。」

疫苗 新冠肺炎 中國

上一則

「中國人不吃這一套」 楊潔篪會後：溝通坦率有益

下一則

楊潔篪嗆美「中國人不吃這一套」 網淚喊：祖國強大了

延伸閱讀

英相強生接種AZ疫苗 手比讚：我很推薦

英相強生接種AZ疫苗 手比讚：我很推薦
針對AZ疫苗注射 世衛組織專家再度表態支持

針對AZ疫苗注射 世衛組織專家再度表態支持
台灣AZ疫苗22日開打 蘇陳願帶頭接種

台灣AZ疫苗22日開打 蘇陳願帶頭接種
專家：接種首劑疫苗出現強烈反應 可能曾染疫

專家：接種首劑疫苗出現強烈反應 可能曾染疫

熱門新聞

父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場

金山婆婆還擊匪徒成國際話題 兒子剛好路過現場
拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事

拜登搭空軍一號登階梯絆倒 白宮說他百分百沒事
反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職

反亞裔推文惹怒 道歉沒用 Teen Vogue新總編辭職
最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰

最高階級戰狼秀？美中會談「嘴上外交」肉搏戰