中國西安1檢驗師確診新冠 曾打過新冠疫苗

圖為陝西西安民眾在接種門診前台辦理接種手續。(中新社)

中國 陝西省西安18日通報一例本土病例，患者為收治新冠肺炎 定點醫院的一名檢驗師，當局隨後展開大規模的採檢。據健康時報報導，這名檢驗師在此前已接種過新冠肺炎疫苗 。

西安市第八醫院為省、市兩級新冠肺炎患者定點收治醫院。此次感染新冠病毒的劉某為該院隔離封閉病區檢驗科一名檢驗師。他從3月4日開始，一直在醫院隔離區工作，主要負責隔離病區內患者的核酸採集、實驗室檢驗工作。

陝西省市聯合專家組研判，劉某是在隔離封閉病區內意外暴露造成偶發感染。和劉某一同在隔離封閉病區工作的33名工作人員，目前核酸檢測結果均為陰性，均已進行集中醫學隔離觀察。

據健康時報報導，昨日該報記者致電給該院檢驗科，人員回覆，檢驗科室的工作人員，能接種新冠疫苗的都已經接種，這名病患已完成新冠疫苗2針的接種，但至於為甚麼會感染病毒，大家也不清楚。

中國疾病預防控制中心前流行病學首席科學家曾光對此表示，新冠疫苗保護率並非100%，接種疫苗後是比較安全而非絕對安全。

他並稱，「國產新冠疫苗在國內外已接種了數千萬人次，安全性和有效性都得到充分證實，大眾不必因這一個例而對國產疫苗產生懷疑。」