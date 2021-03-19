世衛擬下周發布溯源報告 趙立堅：能否發布待專家討論

世界衛生組織新冠病毒溯源國際專家組稱將發布赴中考察報告，中國外交部19日表示，報告能否在下周發布取決於中外方專家間的討論。（圖／中外交部官網）

針對世界衛生組織（WHO）新冠病毒溯源國際專家組稱將發布赴中考察報告，中國 外交部發言人趙立堅 19日表示，中方專家已收到英文報告，報告能否在下周發布取決於中外方專家間的討論。他還強調，溯源問題是科學問題，應交由科學家們開展研究。

中新網報導，世衛 組織新冠病毒溯源國際專家組組長安巴雷克指出，專家組希望下周發布約280頁的赴中考察報告，而文本微調主要集中在科學問題，同時，一些翻譯問題耗費大量時間。

對此，趙立堅於19日舉行的例行記者會上表示，據他所知，溯源報告的相關工作一直是在中國和國際專家間進行。16日，世衛組織行政官員表示將於下周發布聯合溯源研究報告，他們隨即向相關方面做了解。據他目前掌握的情況，中方專家於17日收到世衛組織國際專家組發來的近300頁英文報告，目前還沒有中文版，世衛方面正組織力量進行翻譯。

趙立堅說，他沒有掌握報告具體內容，至於報告是否能在下周及時發布，這取決於中外方專家間的討論。

趙立堅提到，此次聯合溯源研究的主要結論、發現和建議，中方和國際專家已在2月9日聯合發布會上對外公布。同時，他強調，溯源問題是科學問題，應交由科學家們開展研究。