我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷傑納隆科學獎頒獎 3華裔學生進前十

中美高層論壇針鋒相對 趙立堅：後面還有正餐

歐美疫情不止 中國海外留學生明顯回流

記者林則宏／即時報導
去年下半年以來，回到中國尋找工作機會的海歸人才年比增長103%。圖為深圳日前舉行的一場招聘會。中通社
去年下半年以來，回到中國尋找工作機會的海歸人才年比增長103%。圖為深圳日前舉行的一場招聘會。中通社

中國人力資源業者「BOSS直聘研究院」調查顯示，2020年下半年以來，積極回到中國尋找工作機會的海歸人才年比增長103%。除金融、互聯網技術和教育外，製造業、供應鏈/物流業、醫療等行業返國就業比例也大幅增長。

據《中新經緯》報導，BOSS直聘研究院19日發布「中國留學生回國就業報告」。BOSS直聘研究院院長常濛指出，由於中國疫情已得到有效控制，越來越多留學生選擇回國就業。同時，中國經濟持續強勁復甦也創造了更多就業機會，進一步刺激留學生回國需求。

報告顯示，中國海外留學生人才正加速回流，2020年下半年以來，積極選擇回到中國求職的留學生規模年比增長103%。

BOSS直聘研究院還發現，隨著留學生歸國數量增加及大陸教育水平提升，相比中國國內「雙一流高校」（中國2015年提出的高等教育發展規劃，指要建立一批世界一流大學和一流學科，目前約有137所）應屆生，除大學學歷留學生外，碩士以上高學歷海歸人才的求職競爭力具有明顯優勢。

常濛表示，基於語言溝通能力、國際化視野、學習的敏銳度，留學生往往對薪資的要求更高，一些跨國企業也與願意為他們付出更高的薪資。

報告指出，回到中國尋找就業機會的海歸人才平均期望薪資為人民幣1萬4,035元（約美金2,155元），年比增長4.3%，遠高於中國國內應屆生的6,139元（約美金943元）。

此外，與2019年相比，去年回國求職的海歸人群中，擁有海外大學碩士和博士學位的人才規模較2019年大幅增長，碩士增長了1.6倍，博士增長了1.2倍。

從留學生歸國求職的行業來看，金融、互聯網技術和教育類仍是海歸最集中選擇就業的三大類職業，這也是過去多年來，中國留學生回國求職首選的熱門行業。

但去年不少海歸人才也開始進入實體經濟行業。2020年下半年以來，選擇製造業（135%）、供應鏈/物流業（132%）、醫療行業（112%）的海歸比例均顯著增長。

中國留學生 就業 教育

上一則

夫家酸「吃白食」 合肥29歲全職媽媽攜2子跳樓

延伸閱讀

場邊人語／弱肉強食 或遭反噬

場邊人語／弱肉強食 或遭反噬
涉不當行為 聖他克拉拉大學校長遭停職調查

涉不當行為 聖他克拉拉大學校長遭停職調查
北京各大學陸續開學 當地實施師生接種新冠疫苗計畫  

北京各大學陸續開學 當地實施師生接種新冠疫苗計畫  
貼雙語失物招領…成都男大生遭網路霸凌 挨批崇洋媚外

貼雙語失物招領…成都男大生遭網路霸凌 挨批崇洋媚外

熱門新聞

父子在家門口的合影。（取材自紅星新聞）

留美華生突去世 網紅父不提死因 「尊重這最後決定」

2021-03-12 12:00
盧曉琴。（視頻截圖）

女兒賭輸1.4億 父豪氣：有26間房可賣 2個億就拿回來

2021-03-14 10:30
網傳疑似許女的照片。（視頻截圖）

90後女輔警睡倒公安副局長 5年性敲詐9人得手300餘萬人民幣

2021-03-12 21:40
寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網路走紅。 （視頻截圖）

寧夏7歲女孩嫣然一笑引4500萬圍觀 網讚：長大絕對是美女

2021-03-17 10:00
北京當局決定要削弱馬雲的影響力。（路透）

中祭天價罰單 逼阿里巴巴切割馬雲?

2021-03-13 02:29
馬雲。美聯社

馬雲行程大減 每周只飛1次 仍能直通高層

2021-03-14 08:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫

33歲婦與新婚丈夫一起上亞城按摩店 遇槍擊死劫
金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負

金山華裔婆婆反打襲擊者 女婿：她當時想著不能被欺負
罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒

罵韓女「滾回共產黨中國」 她為已故聯邦參議員女兒
美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹

美中互嗆／楊潔篪諷美殺非裔 布林肯籲別和美對著幹
14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑

14州確診反增10% 專家憂爆第4波疫情：疫苗和病毒賽跑